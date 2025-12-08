Người dân Nha Trang bị lũ “đánh úp” 4 lần trong 15 ngày

Cuộc sống đảo lộn vì lũ chồng lũ

Chỉ trong vòng nửa tháng, gia đình ông Trần Văn Triết (64 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phải gánh chịu 4 trận lũ lụt liên tiếp. Những đợt lũ đầu, vợ chồng ông vẫn cố gắng dọn dẹp để giữ ngôi nhà sạch sẽ và duy trì việc buôn bán tạp hóa. Tuy nhiên, lũ chồng lũ khiến sức lực lẫn tinh thần của ông ngày càng kiệt quệ.

“Thôi kệ đến đâu hay đến đó. Chứ vừa dọn xong nước lại dâng, lại kê dọn, vất vả vô cùng. Để chừng nửa tháng nữa, khi hết mưa lũ, tôi dọn dẹp luôn một lần”, ông Triết chia sẻ.

Cảnh ngổn ngang tại nhà ông Triết sau nửa tháng kể từ khi nước lũ lịch sử rút xuống (Ảnh: Trung Thi).

Ông cho biết trận lũ đầu tiên trong năm nay bắt đầu từ ngày 18/11, nước tràn vào nhà hơn nửa mét. Nhờ kinh nghiệm sống cạnh sông Cái Nha Trang, ông đã kịp kê đồ lên cao nên tài sản không bị hư hỏng nặng, nhưng lượng bùn non theo nước lũ vào nhà khiến vợ chồng ông phải mất nhiều thời gian xịt rửa.

Nhà vừa sạch được vài giờ thì ngày 19/11, nước lại dâng vào lần thứ hai, mức ngập thấp hơn. Đến ngày 20/11, khi nước rút, ông đang dọn dẹp thì lũ bất ngờ dâng cao trở lại.

“Chỉ vài giờ mà nước lũ đã dâng cao hơn 1m, chảy xiết, vượt xa những mốc lũ mà gia đình tôi từng ghi nhận. Những vật dụng trong nhà dù đã kê trên mức lũ lịch sử trước đó vẫn bị trận lũ này nhấn chìm, gây hư hỏng”, ông Triết kể.

Trước tình hình nước lên nhanh, vợ chồng ông chỉ kịp kéo nhau lên gác cao để trú tránh. Khi lũ rút, gia đình ông đối mặt cảnh hoang tàn khi thiết bị âm thanh hư hỏng, xe máy và ô tô bị nhấn chìm, hàng hóa trong cửa hàng bị cuốn trôi.

Thiệt hại của trận lũ giữa tháng 11 còn chưa khắc phục xong thì đêm 3/12, nước tiếp tục tràn vào nhà ông lần thứ tư. Bốn trận lũ liên tiếp khiến kinh tế gia đình ông bị thiệt hại lớn về tài sản, sinh hoạt xáo trộn, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Ngồi sấy lại 3 chiếc mô tơ điện, ông Nguyễn Văn Long (66 tuổi, trú tổ dân phố Phú Bình, phường Tây Nha Trang) cho biết trận lũ lịch sử đã nhấn chìm cửa hàng xay lúa của gia đình. Ba mô tơ điện cùng hơn 25 tấn lúa, gạo bị nước làm hư hỏng.

Ông Long đang sấy lại 3 mô tơ điện bị ngâm trong nước lũ (Ảnh: Trung Thi).

Ông ước tính tổng thiệt hại của gia đình gần 300 triệu đồng, số tài sản mà vợ chồng ông dành dụm nhiều năm mới có được.

“Chưa bao giờ tôi thấy người dân mình vất vả như năm nay. Một năm 4 trận lũ lụt mà trận nào cũng lớn, gây thiệt hại nặng”, ông Long nói.

Ngoài những thiệt hại về kinh tế, người dân Nha Trang còn phải sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải ùn ứ. Suốt gần nửa tháng, rác ở nhiều khu vực vẫn chưa được thu gom và xử lý dứt điểm. Rác tồn đọng kết hợp với mưa kéo dài khiến môi trường trở nên ẩm mốc, bốc mùi, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Rác thải ùn ứ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng; nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều hộ dân tại Khánh Hòa thiệt hại từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, khi tài sản bị lũ nhấn chìm gây hư hỏng hoặc cuốn trôi.

Ô tô của người dân Nha Trang bị nhấn chìm trong nước lũ và bùn đất (Ảnh: Trung Thi).

Ngày 23/11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Về nhà ở, hộ có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, trôi không còn nơi sinh sống được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà.

Về đời sống, người thuộc hộ có nhà bị ngập, ảnh hưởng sinh hoạt và gặp khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/nhân khẩu/hộ. Học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ có nhà bị ngập được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Lực lượng quân đội tặng quà đến người dân vùng lũ phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước, nhiều tổ chức xã hội và đoàn từ thiện trên cả nước cũng về các vùng bị ảnh hưởng nặng để trao lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn gối… giúp người dân Khánh Hòa tái thiết cuộc sống.

Ông Lê Minh Hoàng (52 tuổi, trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Tây Nha Trang) cho biết gia đình ông bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử. Sau lũ, 4 thành viên trong gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Mới đây, ông nhận được 4,5 triệu đồng hỗ trợ của nhà nước (do có một cháu đang trong độ tuổi đi học), giúp gia đình có kinh phí mua một số vật dụng thiết yếu.

“Sau lũ gia đình rất khó khăn. Nay được nhà nước hỗ trợ 4,5 triệu đồng, chúng tôi có tiền mua lại chăn, nệm và đồ dùng học tập cho con. Gia đình rất mừng vì được chính quyền giúp đỡ, giảm bớt phần nào khó khăn”, ông Hoàng chia sẻ.