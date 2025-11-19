Người dân ngỡ ngàng trước trận mưa lụt "lạ đời chưa từng thấy"

Bàng hoàng khi lần đầu chứng kiến mưa lũ khủng khiếp ở Đắk Lắk

Từ miền Bắc vào Đắk Lắk sinh sống hơn 30 năm qua, ông Trần Duy Hùng (54 tuổi, trú thôn 2, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) không khỏi bàng hoàng khi lần đầu chứng kiến mưa lũ khủng khiếp những ngày qua.

Người dân tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến mưa lũ khủng khiếp trên địa bàn (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo anh Hùng, những năm trước trên địa bàn mưa lớn cũng chỉ ngập nhẹ vùng trũng nhưng năm nay mưa kéo dài không ngớt, nước lũ dâng cao ngập cả nhà dân ở khu vực cao.

"Nhà tôi xây ở khu vực cao ráo nhưng nước vẫn tràn ngập vào thềm, mưa lớn không ngừng khiến bà con lo lắng khi hoa màu đều bị ngập úng, đường sá bị chia cắt”, anh Hùng nói.

Chị H'Rỡ Niê buồn bã khi lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuốn phăng ngôi nhà của mình chỉ trong giây lát (Ảnh: Thúy Diễm).

Còn chị H'Rỡ Niê (30 tuổi, trú buôn Tơng Rang A, xã Yang Mao) vẫn chưa khỏi sốc khi chứng kiến căn nhà được xây dựng 2 năm trước bị nước lũ từ thượng nguồn đổ về đột ngột cuốn trôi chỉ trong vài giây.

“Sáng 17/11, nước từ thượng nguồn đổ xuống quá nhanh, tôi chỉ kịp ôm con nhỏ 3 tuổi bỏ chạy ra ngoài. Trong phút chốc cả căn nhà bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn, san bằng", chị H'Rỡ buồn bã nói.

Nhà bị cuốn trôi, gia đình người phụ nữ nghèo phải tá túc ở nhà chị gái và chưa biết đến bao giờ mới có thể dựng lại cơ nghiệp.

Mưa lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ xuống mặt đường tại địa bàn xã Yang Mao (Ảnh: Cắt từ clip).

Nước lũ ồ ạt đổ về, nhà dân ngập trong biển nước

Còn tại xã Đồng Xuân (Phú Yên cũ) tỉnh Đắk Lắk, nước lũ ồ ạt đổ về từ rạng sáng 19/11 nhấn chìm nhiều căn nhà người dân khu vực ven sông Kỳ Lộ.

Chị Nguyễn Như Bảo Trâm (trú xã Đồng Xuân) cho rằng nước lũ đã vượt mốc lịch sử năm 2009 và vẫn tiếp tục dâng.

“Nhiều người dân đã chạy lên khu vực giáp núi và đường ray xe lửa để tránh lũ. Một số vùng nước chảy xiết, ca nô khó tiếp cận nên chúng tôi đang đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ thêm”, chị Trâm nói.

Nhiều nhà dân tại xã Đồng Xuân nước dâng tận nóc (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại Đắk Lắk, mưa lớn diễn ra trên diện rộng suốt 3 ngày qua; nhiều xã, phường ngập trong biển nước. Mưa lũ gây tình trạng sạt lở, sập tường, đè một phụ nữ 33 tuổi tại phường Sông Cầu (tỉnh Phú Yên cũ) tử vong.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn 400mm; khu vực phía Tây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi lớn hơn 50mm.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân bị kẹt do mưa lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở các địa bàn vùng trũng phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập trong biển nước, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng sơ tán khẩn cấp.

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ 29, quốc lộ 25, quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường dân sinh khác bị ngập, phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lũ tràn về gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ làm 8 căn nhà bị sập đổ và cuốn trôi, 211 nhà bị ngập, khoảng 900 nhà dân nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao, hàng trăm ha hoa màu, cây trồng bị chìm ngập và nhiều công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng gây thiệt hại.

"Trận lụt lạ đời"

Tại Khánh Hòa, ngày 18/11 có mưa trên diện rộng, phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100mm/đợt. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 19 và 20/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, nhiều khu dân cư bị ngập sâu hơn 1m, gây chia cắt và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Mưa ngập trong khu dân cư Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Anh Lê Xuân (39 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) cho biết từ ngày 16/11 đến nay, nước lũ đã tràn vào và rút khỏi nhà anh 3 lần, mỗi lần mực nước gần 1m. "Chưa bao giờ có trận lũ lụt lạ đời như vậy ở Nha Trang", anh Xuân nói.

Theo anh Xuân, những năm trước nước chỉ vào nhà 30-40cm, nên khi nghe tin có mưa lớn, anh cùng người thân đã kê tủ lạnh, máy giặt lên cao 60cm. Tuy nhiên, mưa lũ thất thường lần này khiến nước dâng gần 1m, làm nhiều tài sản của gia đình bị nhấn chìm.

Hiện gia đình anh Xuân bị cô lập trong căn nhà 2 tầng và mất điện. "Gia đình có trữ một ít đồ khô, cầm cự chờ nước rút", anh Xuân nói.

Nhiều người dân tại phường Tây Nha Trang bất ngờ trước trận lụt (Ảnh: Trần Minh).

Còn theo anh Quang Đức, cũng trú tại phường Tây Nha Trang, dù gia đình đã chủ động kê đồ đạc lên cao khi nghe tin mưa lũ, nhưng không ngờ mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh, tràn vào nhà dân tới 3 lần như hiện nay.

"Hôm 17/11, nước lũ rút, bà con đã dọn dẹp cơ bản xong. Ai ngờ tối qua và hôm nay nước lại dâng cao, rút cạn rồi lại dâng", anh Quang Đức chia sẻ.

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện có 6 xã, phường bị ngập 0,3-1m. Ngoài ra, 19 xã, phường khác được dự báo sẽ ngập sâu 0,5-1,1m trong những giờ tới.

Mưa ngập tại đường Võ Nguyên giáp, phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng cho hạ tầng giao thông. Năm tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đang bị sạt lở như quốc lộ 27C, 27B, 27 và tỉnh lộ 5, 8, 9. Riêng quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê ghi nhận 7 điểm sạt lở, khiến tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt phải tạm thời cấm lưu thông.

Thiệt hại về người tiếp tục gia tăng, với 10 người tử vong, 2 người mất tích và 20 người bị thương do mưa lũ và sạt lở đất. Trong đó, có 8 người chết và mất tích trong 2 vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong và mất tích.