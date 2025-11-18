Sẽ xuyên đêm sơ tán người dân vùng lũ bằng mọi giá

Chiều tối 18/11, cơ quan chức năng xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng lực lượng quân đội, căng dây cáp để đưa khoảng 100 người dân của thôn Ea Hăn ra khỏi vùng cô lập.

Một đầu dây cáp được cố định vào cọc trụ bê tông, đầu cáp còn lại được máy cày giữ cố định ngăn dây bị chùng lại khi có nhiều người cùng kéo dây cáp.

Trước đó, phía chính quyền xã Yang Mao từng căng dây thừng để di dời khoảng 200 người và thay đổi bằng dây cáp để đảm bảo độ chắc chắn khi đưa người dân vượt qua dòng nước lũ chảy xiết.

Lần lượt người dân tại vùng bị cô lập, vùng có nguy cơ sạt lở được cơ quan chức năng giải cứu, đưa về các khu vực an toàn.

Cầu dân sinh tại buôn Tơng Rang B, xã Yang Mao bị nước lũ cuốn, gây chia cắt, cô lập hàng chục hộ dân trong thôn.

Để vào được buôn Tơng Rang B, người dân phải trèo lên cây cầu đang xây dựng dang dở và kéo phương tiện lên độ cao 3m để tiếp tục di chuyển.

Hộ bà Đinh Thị Huê (68 tuổi, ở xã Yang Mao) bị nước lũ ngập gần nửa nhà, bà cùng gia đình phải di chuyển đến nhà người thân để tránh trú.

"Tôi sống ở vùng này hàng chục năm qua, đây là lần đầu tiên chứng kiến nước lũ dâng cao, chảy xiết gây thiệt hại lớn đến như vậy", bà Huê cho hay.

Hàng trăm người dân trong vùng cô lập của xã Yang Mao được cơ quan chức năng đưa đến tránh trú tại trường học và nhà văn hóa kiên cố. Tại đây, bà con được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Lực lượng chức năng xã Yang Mao vào từng thôn, buôn để vận động người dân di dời đến các địa điểm an toàn. Theo ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, đến nay còn khoảng 90 hộ dân của xã cần phải di dời và công tác hỗ trợ người dân sẽ diễn ra xuyên đêm.

"Chúng tôi cương quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm bằng mọi giá trong đêm nay. Với những hộ không đồng tình di dời, chúng tôi phải tính đến phương án cưỡng chế với mục tiêu an toàn tính mạng là quan trọng nhất", Chủ tịch UBND xã Yang Mao nhấn mạnh.

Ở ngoài vùng bị cô lập, các đoàn thiện nguyện của tỉnh Đắk Lắk đã tập kết nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho người dân bị cô lập tại xã Yang Mao. Do nhiều tuyến đường bị chia cắt nên lương thực được chính quyền, các đoàn thiện nguyện đóng thành túi nhỏ để thuận tiện tiếp tế cho người dân.

Theo thống kê của UBND xã Yang Mao, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Tại xã có 2 cây cầu bị mưa lũ gây hư hỏng, 8 căn nhà bị sập và nước lũ cuốn trôi, nhiều căn nhà bị ngập sâu trong nước... Ước tính tổng thiệt hại tại địa phương này là hơn 40 tỷ đồng.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao quà đến người dân bị thiệt hại tại xã Yang Mao.

Ông Tuấn yêu cầu chính quyền xã kiên quyết di dời toàn bộ người dân sống trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là hơn 20 hộ đang ở vị trí có nguy cơ rất cao. Việc di dời phải được thực hiện ngay và không chờ nước rút.