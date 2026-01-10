Toàn cảnh hội thảo ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư vú, tuyến giáp

Trí tuệ nhân tạo: Mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán sớm ung thư

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đang từng bước được tích hợp vào các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như siêu âm vú, siêu âm tuyến giáp và nhũ ảnh.

AI giúp nhận diện sớm các tổn thương nhỏ hoặc không điển hình, giảm sự phụ thuộc vào yếu tố cảm quan cá nhân và hạn chế sai khác giữa các lần đọc phim, từ đó góp phần nâng cao tính nhất quán và độ tin cậy của chẩn đoán.

Trên cơ sở đó, bác sĩ có thêm nguồn dữ liệu đáng tin cậy để đưa ra quyết định chẩn đoán và định hướng điều trị cuối cùng một cách chính xác, toàn diện hơn, nhất là trong các trường hợp có tranh cãi y khoa.

Vì vậy, những nội dung mới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh được cập nhật tại hội thảo do Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc Phúc Trường Minh phối hợp cùng Chi hội Chẩn đoán hình ảnh tuyến vú Việt Nam và Công ty Beamworks (Hàn Quốc) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Tổng Hội Y học Việt Nam, đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng y khoa trong và ngoài nước.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Th.S Vũ Cao Cương (Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội), chia sẻ: “Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi trí tuệ nhân tạo không còn là một khái niệm xa lạ mà trở thành động lực chính của chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh sẽ mở ra hướng tiếp cận mới hỗ trợ bác sĩ trong phân tích dữ liệu, phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm, góp phần nâng cao tính chính xác, tính nhất quán và hiệu quả trong công tác sàng lọc.

Tôi tin rằng, hội thảo hôm nay sẽ mang lại nhiều giá trị chuyên môn quý báu góp phần giúp đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế được tiếp cận, học hỏi những nội dung hiện đại của y học thế giới vì sức khỏe của người dân".

Th.S Vũ Cao Cương phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

11 báo cáo chuyên sâu - toàn cảnh ứng dụng AI trong chẩn đoán và phát hiện ung thư vú, tuyến giáp

Với 11 báo cáo chuyên sâu, hội thảo đã mang đến cái nhìn toàn diện về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tuyến giáp.

Các chuyên gia đầu ngành đến từ Việt Nam và Hàn Quốc tập trung phân tích vai trò của AI trong từng khâu của chuỗi chăm sóc người bệnh, từ sàng lọc, đánh giá hình ảnh, phát hiện tổn thương sớm đến hỗ trợ bác sĩ trong định hướng điều trị phù hợp trên thực hành lâm sàng.

Sự kiện quy tụ chuyên gia từ Hàn Quốc và Việt Nam (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

Đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực chẩn đoán ung thư vú, những ưu điểm của các công cụ siêu âm tích hợp AI được làm rõ qua báo cáo của PGS.TS.BS Won Hwa Kim (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chilgok - Đại học Quốc gia Kyungpook) về chủ đề “Ứng dụng AI trong phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú”.

Báo cáo cho thấy AI có thể hỗ trợ bác sĩ nhận diện, phân loại tổn thương, đặc biệt trong các trường hợp tổn thương nhỏ, hình ảnh không điển hình, qua đó nâng cao độ tin cậy của kết quả chẩn đoán.

PGS.TS.BS Won Hwa Kim phân tích độ hiệu quả của các công cụ chẩn đoán hình ảnh tích hợp AI (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

Song song với siêu âm, vai trò của nhũ ảnh tích hợp AI trong sàng lọc ung thư vú cũng được làm rõ qua phần trình bày của BSCKII Lưu Hồng Nhung (Phó chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Tuyến vú Việt Nam).

Việc ứng dụng AI trong đọc nhũ ảnh được BSCKII Lưu Hồng Nhung đánh giá giúp giảm tải khối lượng công việc cho bác sĩ và hạn chế nguy cơ bỏ sót tổn thương ở giai đoạn sớm.

Hiện, cả 2 phương pháp siêu âm và chụp nhũ ảnh tích hợp AI đều đã được ứng dụng tại BVĐK Hồng Ngọc, hỗ trợ phát hiện sớm và điều trị hiệu quả hơn cho người bệnh ung thư.

Những ca bệnh thực tế được BSCKII Lê Thị Thùy Trang và ThS.BS Đỗ Huy Hoàng (Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) trình bày chi tiết trong các phiên thảo luận.

Bác sĩ Trang nhấn mạnh: “AI phát hiện tổn thương theo thời gian thực, đồng thời đánh giá và phân loại nguy cơ tức thì trong quá trình siêu âm. AI không thể thay thế bác sĩ nhưng có thể đưa ra cơ sở để bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác, cá thể hóa và giảm các trường hợp can thiệp không cần thiết”.

BSCKII Lê Thị Thùy Trang trình bày các ca lâm sàng thực tế tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

Bên cạnh chẩn đoán, hội thảo còn mở rộng thảo luận sang các giải pháp điều trị bảo tồn ung thư vú giai đoạn sớm.

Các báo cáo về sinh thiết hút chân không VABB do GS.TS.BS Min Jung Kim (Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Y - Đại học Yonsei) hay phẫu thuật bảo tồn vú GS.TS.BS. Ho Yong Park (Khoa Phẫu thuật Vú, Bệnh viện Chilgok - Đại học Quốc gia Kyungpook) và PGS.TS.BS Lê Hồng Quang (Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K) trình bày cho thấy AI đóng góp một phần không nhỏ khi giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị hiệu quả, ít xâm lấn và đảm bảo thẩm mỹ.

Đối với bệnh lý tuyến giáp, PGS.TS.BS Jin Chung (Bệnh viện Mokdong - Đại học Nữ Ewha, Hàn Quốc) đã cập nhật những tiến bộ mới trong siêu âm tuyến giáp có ứng dụng AI.

Báo cáo “Chẩn đoán siêu âm tuyến giáp: Những tiến bộ gần đây và nghiên cứu với trí tuệ nhân tạo” đã nhấn mạnh khả năng hỗ trợ nhận diện các đặc điểm nghi ngờ ác tính và giảm sự khác biệt giữa các bác sĩ đọc siêu âm.

Bên cạnh đó, TS.BS Trịnh Tú Tâm (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) cũng phân tích vai trò của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong tiếp cận bệnh lý tuyến giáp, góp phần hoàn thiện quy trình chẩn đoán và theo dõi người bệnh.

TS.BS Trịnh Tú Tâm khái quát các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong tiếp cận bệnh lý tuyến giáp (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh).

Thông qua các bài báo cáo và thảo luận chuyên sâu, hội thảo không chỉ đóng vai trò là diễn đàn cập nhật kiến thức, mà còn gợi mở hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách bài bản, có kiểm soát trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu cuối cùng là giúp người bệnh được chẩn đoán sớm hơn, điều trị nhẹ nhàng hơn và nâng cao chất lượng sống trong hành trình chống lại ung thư.