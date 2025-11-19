Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng mưa giảm, nước sông hạ dần

Sáng 19/11, tại Quảng Trị nước lũ đã rút hoàn toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tài xế mất tích trong vụ xe tải cố băng qua ngầm tràn đang ngập sâu tại xã La Lay và bị nước cuốn trôi vào ngày 17/11.

Tại xã Khe Sanh, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 10 hộ dân với khoảng 50 nhân khẩu ở khối phố 3A do xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở tại Khe Sanh cũng làm 1 nhà sập hoàn toàn và đe dọa 10 công trình khác.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tài xế bị nước lũ cuốn mất tích (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày 19/11, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp thành phố Huế), cho biết từ tối 18/11 đến sáng 19/11, trên địa bàn tiếp tục có mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi mưa lớn như Đỉnh Bạch Mã 265mm, Lăng Cô 118mm.

Dự báo, trong những giờ tới, thành phố Huế tiếp tục mưa, như vùng đồng bằng phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; vùng núi 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Sáng 19/11, toàn thành phố Huế còn hơn 700 ngôi nhà bị ngập lụt (Ảnh: Vi Thảo).

Tính đến 8h hôm nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long giảm xuống còn 1,52m, trên báo động 1 là 0,52m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 2,84m, dưới báo động 2 là 0,16m.

Dung tích các hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn thành phố Huế hiện đạt 80-90%. Cơ quan chức năng đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra.

Theo ông Hòa, đến nay toàn thành phố Huế còn 704 nhà bị ngập nặng. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng như Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà,… Trong đợt mưa lũ lần này, thành phố Huế ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bị lật ghe khi đi qua vùng nước chảy xiết.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, trong ngày hôm nay, địa phương có 60 trường nghỉ học.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, sáng nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng đang xuống chậm.

Các lực lượng đang gia cố kè An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn xuống chậm ở mức báo động 1 đến dưới báo động 2.

Đêm 18/11, mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam Đà Nẵng thuộc lưu vực Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 nhưng mưa không quá lớn.

Khu vực Bờ kè An Lương, xã Duy Nghĩa bị sạt lở nặng. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp lực lượng Quân khu 5 và địa phương khẩn trương gia cố hơn 500m bờ kè bị sạt lở.

Hơn 650 khẩu tại các xã Hùng Sơn, Trà Leng, Hà Nha, Vu Gia nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, hơn 80 nhà dân tại 2 xã Chiên Đàn và Hương Trà bị tốc mái hoàn toàn hoặc một phần do lốc xoáy ngày 16/11 gây ra.

Quảng Ngãi, Gia Lai mưa lớn trong đêm, cô lập nhiều khu dân cư

Trong 24 giờ qua, các xã, phường ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 30-80mm. Khu vực vùng núi phía Đông Trường Sơn thuộc các xã Măng Bút, Kon Plông ghi nhận mưa to, phổ biến 100-200mm.

Bờ suối Đăk Sia, xã Kon Đào và sông Đăk Snghé, xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng. Gần 120 hộ dân sinh sống ven suối Đăk Sia và sông Đăk Snghé đang đứng trước nguy cơ mất nhà, do sạt lở tiến sát móng nhà.

Phần thượng lưu cầu Văn Lem, đoạn qua quốc lộ 40B cũng bị xói lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cây cầu.

UBND xã Kon Đào đã gửi tờ trình đến Sở Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ngãi, kiến nghị sớm đầu tư hệ thống kè chống sạt lở tại suối Đăk Sia.

Sáng 19/11, ông Vũ Ngọc An, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp lũ từ thượng nguồn khiến nhiều khu dân cư tại các xã, phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… ngập nặng.

Nhiều khu vực dân cư ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị ngập sâu (Ảnh: Doãn Công).

Trong đêm 18/11, lũ làm vỡ đoạn đê sông Luật Lễ, xã Tuy Phước (thị trấn Diêu Trì cũ), khiến nước tràn ào ạt về vùng hạ lưu, gây ngập sâu nhiều khu vực dân cư.

“Các tuyến đường hiện ngập hơn 1m, khiến việc tiếp cận, hỗ trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng quân đội, công an được huy động tối đa để ứng cứu người dân ở khu vực hạ lưu đê bị vỡ”, ông An thông tin.

Theo ông An, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng mức độ ngập lụt “rất nguy hiểm”.

Tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

Báo cáo từ các địa phương lúc 7h ngày 19/11, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, với 8.355 hộ (35.926 khẩu) đang bị ngập và cô lập. Một số tuyến đường tràn, công trình giao thông và hạ tầng cũng bị sạt lở, hư hỏng.

Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa lớn diện rộng, nhiều khu vực chìm trong biển nước

Sáng 19/11, mưa lớn diễn ra trên diện rộng, nhiều xã, phường tại Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Lực lượng chức năng tại Đắk Lắk sơ tán người dân (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, tại các địa phương phía Đông (Phú Yên cũ) tỉnh này lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn 400mm; khu vực Phía Tây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi hơn 50mm.

Dự báo đến hết ngày 22/11, lũ tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh, sông Sêrêpốk đỉnh lũ ở mức báo động 1 - báo động 2; khu vực sông Ba mực nước đỉnh lũ phổ biến ở trên báo động 2; các sông khác như Kỳ Lộ, Tam Giang, Bàn Thạch mực nước đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 2 - báo động 3.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở các địa bàn trũng tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập trong biển nước. Nhiều đoạn tuyến quốc lộ 1, 25, 29, quốc lộ 25 và đường dân sinh khác bị ngập, phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều nhà dân ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk chìm trong nước lũ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cơ quan chức năng đã sơ tán hơn 500 người dân bị cô lập trong vùng lũ tại xã Yang Mao đến khu vực an toàn.

Đêm 18/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa, phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm/đợt.

Dự báo ngày 19 và 20/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Tại Nha Trang, mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã làm một số khu vực ở phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang ngập sâu.

Anh Lê Xuân, trú tại phường Tây Nha Trang cho biết đêm 18/11, nước lụt đã tràn vào nhà anh hơn 1m, gây hư hỏng nhiều tài sản. “Chỉ trong 3 ngày, nước lũ đã tràn vào nhà tôi 2 lần”, anh Lê Xuân cho hay.

Mưa lớn gây ngập nặng tại phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện có 6 xã, phường bị ngập 0,3-1m. Ngoài ra, 19 xã, phường khác được dự báo sẽ ngập sâu 0,5-1,1m trong những giờ tới.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng cho hạ tầng giao thông. Năm tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đang bị sạt lở như quốc lộ 27C, 27B, 27 và tỉnh lộ 5, 8, 9. Riêng quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê ghi nhận 7 điểm sạt lở, khiến tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt phải tạm thời cấm lưu thông.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 64 hồ chứa nước (53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện) với tổng dung tích 646,561 triệu m3, đạt 86% mực nước dâng thiết kế. Các đơn vị quản lý hồ chứa đang triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Thiệt hại về người tiếp tục gia tăng, với 10 người tử vong, 2 người mất tích và 20 người bị thương do mưa lũ và sạt lở đất. Trong đó, có 8 người chết và mất tích trong 2 vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong và mất tích.