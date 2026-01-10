Zalopay lần đầu giới thiệu phương thức Thanh toán chạm tại các điểm chấp nhận thẻ

Để sử dụng tính năng, người dùng chỉ cần tìm máy thanh toán thẻ (máy POS) có biểu tượng contactless, mở ứng dụng Zalopay và chạm để thanh toán.

Việc tận dụng trực tiếp hạ tầng POS đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế giúp giải pháp dễ dàng tiếp cận người dùng, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán thuận tiện khi mua sắm, sử dụng dịch vụ trong nước và khi du lịch nước ngoài, đặc biệt tại các quốc gia ưu tiên thanh toán thẻ.

Thanh toán chạm với Zalopay giúp rút ngắn thời gian thanh toán chỉ với một chạm vào máy POS (Ảnh: Zalopay).

Trong bối cảnh đô thị hóa và nhịp sống nhanh hiện nay, Thanh toán chạm với Zalopay được xem là giải pháp giúp rút ngắn thời gian giao dịch và giảm thao tác, đặc biệt hữu ích tại các điểm có lưu lượng người dùng lớn như metro, xe buýt hay bãi giữ xe.

Ở góc độ rộng hơn, việc tối ưu các giao dịch dù là nhỏ nhưng có tần suất sử dụng cao, cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành tại các không gian công cộng, nơi yếu tố nhanh gọn và liền mạch ngày càng được ưu tiên.

Song song với trải nghiệm tiện lợi, yếu tố an toàn được đặt làm nền tảng trong quá trình triển khai. Thông tin cá nhân của người dùng không được chia sẻ với đơn vị chấp nhận thanh toán. Mỗi giao dịch được mã hoá và bảo vệ bởi bảo mật trên điện thoại của người dùng, tránh rủi ro mất số thẻ. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro gian lận trong môi trường thanh toán số.

Người dùng Zalopay chỉ cần mở ứng dụng và chạm điện thoại vào máy thanh toán có biểu tượng contactless để hoàn tất giao dịch nhanh chóng (Ảnh: Zalopay).

Zalopay hiện là đơn vị fintech Việt tiên phong triển khai Thanh toán chạm tại tất cả các điểm thanh toán thẻ.

Việc triển khai tính năng này cũng phản ánh chiến lược dài hạn của Zalopay trong phát triển dịch vụ tài chính số: hướng đến xây dựng hệ sinh thái thanh toán linh hoạt trên một ứng dụng, cho phép người dùng chủ động lựa chọn giữa quét QR hoặc thanh toán chạm, tùy theo bối cảnh và nhu cầu sử dụng thực tế.

Tính năng Thanh toán chạm với Zalopay nhận được sự quan tâm và trải nghiệm của khách tham quan sự kiện (Ảnh: Zalopay).

Tính năng Thanh toán chạm với Zalopay đang được giới thiệu tại sự kiện Zalopay New Year Fes 2026, tạo điều kiện để người dùng trực tiếp trải nghiệm phương thức thanh toán mới. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa ra mắt công nghệ, mà còn đóng vai trò bước đánh giá quan trọng, giúp Zalopay hoàn thiện giải pháp trước khi triển khai trên diện rộng.

Tính năng Thanh toán chạm hiện đã được Zalopay triển khai cho nhóm người dùng ưu tiên và sẽ sớm được áp dụng rộng rãi cho toàn bộ người dùng trong thời gian tới.

Trong bức tranh chung của chuyển đổi số quốc gia, những giải pháp như Thanh toán chạm với Zalopay được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.