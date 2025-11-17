Chủ tịch xã chèo thuyền đưa đoàn công tác ra khỏi vùng lũ

Tối 17/11, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), đã tự chèo thuyền trong dòng nước lũ chảy xiết để đưa đoàn công tác vào bờ sau khi thuyền máy bị hỏng.

Trước đó chiều tối cùng ngày, ông Pháp cùng đoàn công tác của xã và một phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam di chuyển bằng thuyền máy vào địa bàn thôn 29, thôn 30 của xã để kiểm tra, ghi nhận công tác phòng chống mưa lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông (đeo kính), chèo thuyền đưa đoàn công tác ra khỏi vùng lũ an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi chỉ đạo các đơn vị chủ động lên các phương án ứng cứu, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập do mưa lũ, ông Pháp cùng đoàn công tác quay lại bờ.

Khi di chuyển trong dòng nước lũ chảy xiết, cách bờ khoảng 600m, bất ngờ chân vịt của thuyền máy va vào một vật thể lạ nên tắt máy. Lúc này, ông Pháp dặn 6 người còn lại trên thuyền giữ bình tĩnh còn ông đã dùng mái chèo để đưa thuyền vào bờ.

"Sự cố xảy ra giữa dòng nước lũ khi trời tối nên tôi phải nhanh chóng xử lý. Do biết chèo thuyền từ trước, tôi có dặn người ngồi trên thuyền liên lạc với người trên bờ, bật đèn phát sáng để xác định phương hướng rồi cứ vậy chèo thuyền thật nhanh vào", ông Pháp kể lại.

Thuyền máy bị hỏng giữa dòng nước lũ chảy xiết, ông Pháp đã nhanh chóng chèo thuyền đưa đoàn công tác vào bờ (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà báo Vũ Nam Trang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Đắk Lắk, cho biết sau khi ghi nhận sinh hoạt của người dân trong vùng lũ, chị lên thuyền để trở về bờ cùng đoàn công tác nhưng không may gặp sự cố thuyền bị hỏng.

"Thuyền hỏng đột ngột khiến tôi và nhiều người rất lo vì không biết xử lý ra sao. Rất may mắn khi ông Pháp nhanh chóng xử lý và chèo thuyền khéo léo đưa chúng tôi vào bờ an toàn", nhà báo Nam Trang kể lại.

Khi vào bờ, ông Pháp chỉ đạo lực lượng chức năng của xã dùng ca nô đưa vợ chồng ông Châu Minh Đức (66 tuổi) bị cô lập trong nước lũ đến địa điểm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Krông Bông xuyên đêm đưa người dân bị cô lập trong nước lũ đến địa điểm an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tôi đang bị sốt còn người vợ bị đau xương khớp nên khó khăn trong việc đi lại. Vợ chồng tôi rất cảm kích trước sự ứng cứu kịp thời của chính quyền xã Krông Bông. Chúng tôi già yếu, đau ốm nếu không được giúp đỡ không biết sẽ ra sao", ông Đức chia sẻ.

Tại xã Krông Bông, mưa lũ đã gây chia cắt giao thông một số tuyến đường, hơn hàng trăm hộ dân tại 4 thôn trên địa bàn xã bị cô lập. Phía xã đã di dời hơn 50 hộ dân và bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các khu vực xung yếu để theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng hỗ trợ người dân.