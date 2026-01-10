Greenland và cuộc khủng khoảng chưa từng có tiền lệ với NATO

Một số nước NATO có thể đưa lực lượng đến Greenland (Ảnh: Alamy).

NATO tiến thoái lưỡng nan

Đối với châu Âu, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đồng nghĩa với không có gì là chắc chắn. Việc chính quyền Tổng thống Trump dọa sáp nhập đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đã đẩy NATO vào tình huống chưa từng có tiền lệ: một liên minh được xây dựng trên nguyên tắc phòng thủ tập thể, nay lại phải đối mặt với viễn cảnh một thành viên có thể tấn công thành viên khác.

Nhà Trắng đầu tuần này cho biết Tổng thống Trump đang “thảo luận một loạt các phương án” để giành quyền kiểm soát Greenland, và không bị loại trừ phương án quân sự.

Mặc dù Ngoại trưởng Marco Rubio đã cố gắng giảm nhẹ lo ngại về khả năng can thiệp quân sự, cho rằng Washington đang cân nhắc việc mua Greenland, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã gióng lên cảnh báo: “Nếu Mỹ chọn tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ chấm dứt, bao gồm cả NATO, và do đó là nền an ninh đã được thiết lập kể từ sau Thế chiến II”.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu khác, ít nhất là trước công chúng, lại giữ im lặng vì lý do khó nói: Mỹ có thể không còn là một đồng minh đáng tin cậy của châu Âu, nhưng hiện tại vẫn là một đồng minh cần thiết.

Trong bối cảnh châu Âu cần sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của Mỹ để đối phó Nga, những lời đe dọa mới của ông Trump liên quan đến Greenland đã đặt châu Âu vào thế tiến thoái lưỡng nan: làm thế nào để giữ Mỹ không can thiệp vào Greenland, nhưng vẫn duy trì sự hỗ trợ của Mỹ ở Ukraine?

Sự căng thẳng này thể hiện rõ tại Paris trong tuần này, khi đại diện từ 35 quốc gia, trong đó có Mỹ, thảo luận về việc bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Dù cuộc họp diễn ra suôn sẻ và dẫn tới những cam kết cụ thể, bầu không khí thân thiện đã bị phủ bóng bởi những câu hỏi khó chịu tại cuộc họp báo về vấn đề đang treo lơ lửng trên bàn ngoại giao.

Đứng cạnh đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, lãnh đạo Anh và Pháp đều không sẵn sàng chỉ trích Mỹ về những lời đe dọa nhằm vào Đan Mạch, vì lo ngại làm tổn hại vai trò của Washington trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Châu Âu đã nhượng bộ không ít để giữ Mỹ đứng về phía mình. Trong khi nhiều ý kiến kêu gọi châu Âu phải có lập trường cứng rắn hơn với Mỹ, thì theo Mujtaba Rahman, Giám đốc điều hành phụ trách châu Âu của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, châu Âu không có đủ đòn bẩy để làm điều đó.

“Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu muốn nói cứng với Mỹ … Họ muốn đứng lên và chỉ ra những gì đang diễn ra, nhưng đơn giản là họ không ở vào vị thế để làm vậy, bởi trong thời gian rất dài, họ đã giao phó an ninh của mình cho Mỹ”, ông Rahman nói.

Theo ông Rahman, cũng như năm ngoái, ưu tiên của châu Âu trong năm nay vẫn là giữ Mỹ tiếp tục can dự vào Ukraine, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc gây sức ép buộc Copenhagen “đi tới một sự dàn xếp” với Mỹ về Greenland.

“Về cơ bản, tôi không nghĩ họ có lựa chọn nào khác, bởi quá trình tái vũ trang của châu Âu cần từ 3-5 năm”, ông nói thêm.

Do chính quyền Tổng thống Trump chưa tìm kiếm sự phê chuẩn của quốc hội cho các gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, châu Âu đã cáng đáng việc tài trợ cho quốc phòng của Ukraine hơn một năm qua. Tuy nhiên, trong khi xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng của riêng mình, châu Âu vẫn phụ thuộc nặng nề vào Mỹ về vũ khí để cung cấp cho Ukraine.

“Đòn bẩy” của châu Âu

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trên tàu thị sát gần Greenland (Ảnh: AFP).

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng châu Âu vẫn có nhiều đòn bẩy hơn người ta vẫn nghĩ, dù trong ngắn hạn lục địa này phụ thuộc vào Mỹ về trang thiết bị quân sự.

“Có rất nhiều lĩnh vực mà các nhà cung cấp quốc phòng châu Âu cạnh tranh được với Mỹ. Chúng tôi không phải là những người duy nhất sản xuất máy bay chiến đấu. Châu Âu hoàn toàn có thể quyết định rằng công nghệ tiên tiến về máy bay không người lái là thứ họ sẽ không chia sẻ với Mỹ nếu tình trạng này tiếp diễn”, Daniel Fried, người từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách châu Âu dưới thời các Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, nhận định.

Một số ý kiến ở châu Âu kêu gọi các hành động quyết liệt và tức thì hơn. Raphael Glucksmann, nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Pháp, kêu gọi EU thiết lập căn cứ quân sự thường trực tại Greenland, cho rằng điều này sẽ “gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Tổng thống Trump và phản bác lập luận của Mỹ rằng chúng ta không đủ khả năng bảo đảm an ninh cho Greenland”.

Tuy nhiên, Majda Ruge, chuyên gia chính sách cao cấp tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, cho rằng mục tiêu không nên là một “cuộc đối đầu quân sự với Mỹ”. Mục tiêu là “nâng cao sớm và một cách rõ ràng cái giá chính trị, kinh tế và liên minh đối với các hành động đơn phương của Mỹ, nhằm thuyết phục Tổng thống Trump không hành động”, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn có “những cách làm phi quân sự”.

“Điều cốt lõi là bảo đảm rằng nếu ông Trump chọn leo thang, ông ấy sẽ phải công khai gạt các đồng minh châu Âu sang một bên”, chuyên gia Ruge nói.

Theo cuộc thăm dò của YouGov hồi tháng 8, được tiến hành sau khi Đan Mạch triệu tập đặc phái viên Mỹ liên quan đến thông tin một số người Mỹ tham gia các chiến dịch bí mật nhằm tác động đến chính trị Greenland, đa số người dân Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Chỉ 7% người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ ủng hộ việc dùng vũ lực để sáp nhập Greenland, trong khi 72% phản đối.

Hiện vẫn chưa rõ chính quyền Tổng thống Trump sẽ phản ứng như thế nào trước những chỉ trích trong và ngoài nước.

Dù châu Âu hy vọng sự quan tâm của ông Trump đối với Greenland có thể lắng xuống, như đã từng xảy ra năm ngoái, các quan chức ở London và Brussels lo ngại lần này mọi chuyện có thể khác.

“Mọi người đã tỉnh ngộ trước thực tế rằng đây không phải là ý tưởng viển vông mà Tổng thống Trump nảy ra. Ông ấy hoàn toàn nghiêm túc”, một nghị sĩ Anh nói.

Mujtaba Rahman, giám đốc điều hành phụ trách châu Âu tại Eurasia Group - công ty tư vấn rủi ro chính trị- bình luận: “Với nhiều quốc gia, vấn đề là câu giờ. Đây là cây cầu tạm. Cho đến khi châu Âu có thể tự bảo vệ mình, họ buộc phải làm việc với chính quyền Tổng thống Trump”.