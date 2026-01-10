Thắng 2 trận liên tiếp, U23 Việt Nam cần tránh "vết xe đổ" ở giải châu Á

Tại VCK U20 châu Á năm 2023, đội tuyển U20 Việt Nam cũng từng tạo "địa chấn" khi quật ngã hai "ông lớn" là U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1) ở vòng bảng.

Dù có lợi thế dẫn đầu bảng với 6 điểm, nhưng lứa cầu thủ U20 Việt Nam năm đó đã nhận đòn đau khi để thua U20 Iran 1-3 ở lượt đấu cuối và bị loại một cách tức tưởi, do thua hiệu số với U20 Iran và U20 Australia khi cả 3 đội cùng có 6 điểm sau khi kết thúc vòng bảng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang từng nếm trải cảm giác bị loại cay đắng ở giải U20 châu Á 2023 (Ảnh: AFC).

Thất bại của U20 Việt Nam vào 3 năm về trước chính là bài học mà đội tuyển U23 Việt Nam cần phải cảnh giác cao độ khi vẫn còn phải cạnh tranh tấm vé vào tứ kết với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia ở lượt đấu cuối vào ngày 12/1 tới đây.

Trong số các cầu thủ của U23 Việt Nam, 2 cầu thủ từng thi đấu ở đội U20 Việt Nam vào 3 năm trước là đội trưởng Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Vì vậy cả hai sẽ phải cảnh báo các đồng đội dành sự tập trung cao độ cho lượt đấu cuối nếu không muốn đi vào "vết xe đổ" đã từng xảy ra ở đội tuyển U20 Việt Nam.

Đội tuyển U20 Việt Nam từng bị loại cay đắng ở giải U20 châu Á 2024 dù thắng 2 trận liên tiếp ở vòng bảng (Nguồn: VFF).

Ở lượt đấu cuối, U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết khi chỉ cần không để thua trước U23 Saudi Arabia sẽ giành vé vào tứ kết với tư cách là đội đầu bảng A.

Nhưng trong trường hợp để thua đội chủ nhà với cách biệt 3 bàn trở lên và U23 Jordan cũng giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên xét về chuyên môn cũng như phong độ của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng thầy trò HLV KIm Sang Sik sẽ giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

"Dù vẫn chưa chắc chắn 100% cơ hội tiến vào tứ kết, nhưng chiến thắng này đã mang lại lợi thế lớn cho U23 Việt Nam. Tôi muốn chúc mừng và cám ơn các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu đến cuối cùng để có được chiến thắng đầy cảm xúc này", HLV Kim Sang Sik bày tỏ sau chiến thắng của đội nhà trước U23 Kyrgyzstan cũng như sự thận trọng trước lượt đấu cuối.