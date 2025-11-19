Sạt lở làm sập tường nhà, nữ bí thư chi đoàn phường tử vong

Ngày 19/11, lãnh đạo phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất, đè sập tường nhà dân khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà V.T.U. (33 tuổi), Bí thư Chi đoàn khu phố Dân Phú 2, phường Sông Cầu.

Cơ quan chức năng và người dân triển khai cứu hộ người phụ nữ bị tường đè sập do sạt lở (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h cùng ngày, vào thời điểm trên, bà U. ở trong nhà và bị tường sập đè trúng người. Nhận tin báo, người dân địa phương cùng cơ quan chức năng phường Sông Cầu triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Tuy nhiên, do thương tích nặng người phụ nữ đã không qua khỏi.

Tại phường Sông Cầu, cơ quan chức năng đang khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng trũng bị ngập, vùng có nguy cơ sạt lở.

Nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát nhưng đã tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, tại địa bàn phía Đông tỉnh này có mưa to, lượng mưa từ tối ngày 18/11 đến 10h ngày 19/11, phổ biến 200-550mm, có nơi 700-800mm.

Dự báo từ nay đến ngày 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường dân sinh tại Đắk Lắk bị ngập nước không thể lưu thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mực nước lũ được ghi nhận đang lên rất nhanh trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba và sông Sêrêpốk. Nhiều tuyến quốc lộ và đường dân sinh tại tỉnh Đắk Lắk bị ngập, chia cắt.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư.