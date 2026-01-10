Hơn 24.000 xe máy vi phạm ở TPHCM được rao bán, giá từ 470.000 đồng/chiếc

Một công ty đấu giá vừa thông báo bán đấu giá 3 lô tài sản là phương tiện các loại, trong đó có hơn 24.000 mô tô hai bánh (xe máy). Số xe này là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM.

Cụ thể, lô tài sản thứ nhất gồm 6.992 phương tiện các loại gồm 1 xe chở hàng bốn bánh, 162 xe ba bánh, 6.829 xe máy đã qua sử dụng. Giá khởi điểm gần 3,3 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 657 triệu đồng, bình quân mỗi xe chỉ khoảng 470.000 đồng.

Lô tài sản thứ 2 gồm 10.238 xe máy đã qua sử dụng. Giá khởi điểm hơn 5,8 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,1 tỷ đồng, bình quân mỗi xe khoảng 560.000 đồng.

Lô tài sản thứ 3 gồm 7.337 phương tiện các loại, trong đó có 7.276 xe máy đã qua sử dụng. Giá khởi điểm hơn 3,9 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 792 triệu đồng, bình quân mỗi xe khoảng 530.000 đồng.

Hình thức bán xử lý đối với 3 lô tài sản trên là bán phế liệu, hủy số khung và số máy, cắt khung xe làm 3 phần bằng nhau (đối với xe máy). Cả ba lô tài sản được đấu giá trực tuyến trong ngày 16/1 theo phương thức trả giá lên, bán theo từng lô, bước giá 50 triệu đồng.

Xe máy vi phạm tại một bãi tạm giữ ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Như vậy, trong đợt đấu giá lần này có 24.343 mô tô hai bánh được đem ra đấu giá. Theo danh sách, trong 24.343 xe máy đấu giá, nhiều xe vẫn còn biển số và số khung, số máy thuộc các thương hiệu như Honda, Yamaha, Sym...

Trước đó, hồi tháng 10/2025, lô tài sản gồm 1.606 phương tiện các loại là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM tịch thu đã được đấu giá thành công mức giá trúng hơn 3,23 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm khoảng 1,75 tỷ đồng.

Theo giới chuyên môn, việc tổ chức bán đấu giá các phương tiện vi phạm hành chính là cần thiết nhằm thu hồi giá trị tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình xử lý từ khi tạm giữ đến khi tịch thu, bán đấu giá thường kéo dài. Trong thời gian này, phần lớn phương tiện xuống cấp, hư hỏng nặng, dẫn đến giá trị thực tế giảm mạnh, gây lãng phí.