Lực lượng chức năng Đà Nẵng đang tìm kiếm 2 người mất tích

Sáng 28/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng, cho biết, đang ở hiện trường triển khai công tác tìm kiếm một thanh niên mất tích chiều 27/9.

Theo ông Điểm, khoảng 17h ngày 27/9, anh Lường Vân Khánh (27 tuổi, trú tại thôn 3, xã Khâm Đức), cùng 3 người khác đi làm về, bơi qua sông Nước Mỹ. Ba người đi cùng bơi qua bên kia sông, còn anh Khánh bơi đến giữa dòng không may bị nước cuốn trôi.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm ông Ngô Minh Thoại mất tích (Ảnh: Trần Ngọc Tài).

Chính quyền xã Khâm Đức cử gần 20 người tổ chức tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, do mưa to cộng thêm nước sông chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân tạm ngưng.

Đến sáng 28/9, chính quyền xã Khâm Đức tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 10h30, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Một diễn biến khác liên quan đến người đàn ông 62 tuổi mất tích tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, cho biết, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai.

Trước đó, khoảng 6h ngày 25/9, ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú tại thôn 6, xã Thạnh Bình) cùng ông Phạm Hóa (hàng xóm), đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong.

Trong quá trình đi, ông Thoại bị thất lạc. Đến 12h cùng ngày, ông Hóa quay về báo lại cho gia đình ông Thoại và nhờ người dân cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình cho biết, sau khi nhận thông tin, xã đã tổ chức hơn 50 người tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Tuy nhiên, từ chiều tối 27/9, thời tiết mưa rất to, không an toàn nên xã rút lực lượng về. Lực lượng chức năng đang tập trung tại UBND xã, chờ khi thời tiết thuận lợi, sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.