Đưa gần 200 người trên đảo Cồn Cỏ vào hầm trú ẩn bão Bualoi

Sáng 28/9, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị quân đội trên đảo triển khai đưa gần 200 người dân, học sinh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân vào hầm trú bão Bualoi (bão số 10).

Công tác di dời được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước khi bão vào.

Lực lượng chức năng đưa trẻ nhỏ vào hầm trú bão (Ảnh: Văn Nguyên).

Lực lượng chức năng trên đảo Cồn Cỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và nước uống phục vụ cán bộ, chiến sĩ, người dân, học sinh trong quá trình trú bão.

Theo Trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, trưa cùng ngày, trên đảo Cồn Cỏ đã có gió mạnh dần, kèm theo mưa lớn.

Trước đó, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ cũng đã huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đặc khu Cồn Cỏ cũng đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể để ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Đến trưa 28/9, trên đảo Cồn Cỏ bắt đầu có mưa lớn, gió mạnh dần lên (Ảnh: Văn Nguyên).

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều khu vực tại Quảng Trị đang có mưa lớn, gây ngập cục bộ tại khu vực đô thị, chia cắt ở các xã miền núi.

Mưa lớn cũng gây sạt lở khoảng 30m dọc sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Lộc Thượng, xã Lệ Thủy. Bờ sông Vĩnh Định, tại thôn Lam Thủy và Kinh Duy, xã Vĩnh Định, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa với chiều dài hơn 300m.

Mưa lũ còn làm nhiều cầu tràn ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị bị ngập, gây chia cắt. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã bố trí người canh gác, lập rào chắn, đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.