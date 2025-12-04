Mưa lớn dị thường gây sạt lở loạt đèo xung yếu ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng cứu hộ tại các điểm ngập ở Lâm Đồng (Video tổng hợp: Hoàng Hướng).

Khoảng 20 tài xế ô tô vừa trải qua một đêm mắc kẹt trên đèo Gia Bắc (quốc lộ 28 qua Lâm Đồng) do tuyến đường này bị sạt lở vào đêm 3/12. Rạng sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông mới có thể tiếp cận và khẳng định các tài xế, hành khách vẫn an toàn.

Cùng lúc, tình trạng sạt lở taluy được ghi nhận tại hàng loạt tuyến đèo xung yếu khác của Lâm Đồng như Prenn, Mimosa, D'ran, Sa Com... Mưa dai dẳng trên địa bàn trong những ngày đầu tháng 12 cho thấy chu kỳ bất thường của thời tiết.

Đèo vừa sửa xong tiếp tục sạt lở

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 4/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang huy động lực lượng khắc phục sạt lở tại các đèo Mimosa, Gia Bắc, Prenn, D'ran, Sa Com. Trước đó, mưa lớn khiến nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh bị sạt lở.

Hiện, giao thông qua các đèo trên bị gián đoạn nhưng chưa chia cắt hoàn toàn. Mỗi đèo sẽ tốn khoảng 2-3 giờ dọn dẹp trước khi nối lại giao thông.

Trước đó, mưa lớn kéo dài trong ngày 3/12 khiến nhiều vị trí taluy dương đèo Gia Bắc sạt lở. Đất đá, cây rừng ngã đổ xuống mặt đường đèo tại 5 vị trí, gây gián đoạn giao thông.

Trong đêm, lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông cả 2 chiều qua đèo để đảm bảo an toàn. May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Người dân mắc kẹt trên đèo Gia Bắc (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông K’ Lôl, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền, cho biết, các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở trên đèo Gia Bắc để sớm thông tuyến.

“Khu vực sạt lở nằm cách xa vùng dân cư, không có sóng điện thoại nên việc kết nối thông tin để phối hợp khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng gấp rút xử lý đất đá, cây rừng để thông xe vào đầu giờ chiều”, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền K’Lôl nói.

Theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, trên đèo Gia Bắc qua địa bàn xã ghi nhận 3 điểm sạt lở là Km43, Km45 và Km50. Trong đó, điểm sạt lở Km50 khá nghiêm trọng khi đất đá vùi lấp hết mặt đường, buộc cơ quan chức năng phải cấm lưu thông từ khuya 3/12 nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện, có khoảng 20 phương tiện cả ô tô và xe máy bị mắc kẹt trên đèo Gia Bắc từ đêm 3/12.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang huy động lực lượng, máy móc khẩn trương xử lý sạt lở từ phía dưới chân đèo lên để tiếp cận và đưa những phương tiện, cùng người mắc kẹt lưu thông xuống đèo an toàn.

Sự cố sạt lở đèo Gia Bắc khiến tuyến đường nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lên Đà Lạt gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện từ TPHCM đi Đà Lạt và ngược lại đã chuyển hướng di chuyển qua tuyến quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc.

Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Sa Com ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Cùng ngày, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưa cắt cây rừng ngã đổ, di chuyển đất đá để khơi thông tuyến đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo Sa Com để đảm bảo mạch lưu thông cho xe cộ.

Tại đèo Mimosa, sự cố sạt lở xuất hiện tại chính vị trí vừa sửa chữa, thông xe vào chiều 30/11. Bùn đất từ taluy dương tràn xuống lòng đường khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn kéo dài trong đêm 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương trên đèo Mimosa, Prenn, Sa Com sạt lở, đất đá và cây rừng đổ ập xuống vùi lấp mặt đường.

Ở hướng lưu thông từ Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) lên Đà Lạt, đèo D'ran cũng ghi nhận sạt lở vào rạng sáng cùng ngày. Mưa lớn kéo dài làm khối lượng lớn đất đá taluy dương trên đèo đổ ập xuống, vùi lấp mặt đường. Điểm sạt lở cách hiện trường sạt trượt cạnh Cầu Xéo không xa, làm giao thông gián đoạn.

Các tuyến đèo bị sạt lở tại Lâm Đồng tính đến sáng 4/12 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong ngày, lực lượng chức năng xã D'ran đã phong tỏa hiện trường, huy động máy móc di chuyển đất đá để sớm nối lại giao thông.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn khiến nhiều cây ngã đổ trên 2 đèo Prenn và Sa Com. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cưa cây, giải tỏa hiện trường. Người dân có thể đi lại bình thường.

Mưa trái mùa uy hiếp các taluy "no nước"

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu của bão số 15, từ ngày 3/12 đến rạng sáng 4/12, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh, Hòa, Lâm Đồng có mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn.

Sáng cùng ngày, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa dứt mưa. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo Gia Bắc, Mimosa, D'Ran, Prenn và Sa Com.

Lực lượng chức năng xử lý sạt lở trên đèo Gia Bắc đêm 3/12 (Ảnh: Văn Sáng).

Tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi. Số ngày nắng chỉ đủ để nhà thầu tranh thủ sửa chữa đèo Mimosa và một số điểm đèo bị hư hỏng. Trước đó, hai đợt mưa lớn cuối tháng 10 và giữa tháng 11 đã làm hư hỏng hàng loạt tuyến đèo.

Lực lượng công nhân, nhà thầu và các đơn vị bảo trì đường bộ trải qua 2 tháng căng mình khắc phục sạt lở, nay phải tiếp tục dồn sức thông các tuyến đường bị chia cắt.

"Mọi năm đến tháng 11 là hết mưa. Năm nay đến tháng 12 mà vẫn còn mưa lớn thế này là dị thường. Chúng tôi đang theo dõi thời tiết. Nếu vài ngày tới vẫn mưa nữa thì sẽ rất khó khăn", lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Theo vị này, nhà chức trách đã yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng công nhân tham gia khắc phục sạt lở. Tại mỗi vị trí đường sạt, lực lượng phải chờ hết mưa mới tiếp cận để hốt dọn đất đá.

Cũng theo cập nhật của Sở Xây dựng, vị trí đường đứt gãy vừa được thi công trám vá trên đèo Mimosa chưa bị ảnh hưởng kết cấu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã ghi nhận bùn đất từ taluy dương tràn xuống mặt đường vừa được thảm nhựa, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Đoạn đường đèo Mimosa vừa được thảm nhựa lại tiếp tục sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin, đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đang đóng đèo Mimosa, đèo Gia Bắc, cấm phương tiện lưu thông 2 chiều để xử lý sự cố sạt lở đất. Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các địa phương phong tỏa, điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Lương Sơn do ngập sâu.

“Đèo Mimosa và đèo Gia Bắc đang được các đơn vị gấp rút dọn dẹp đất đá để sớm thông tuyến trở lại. Đối với sự cố trên đèo Gia Bắc, lực lượng chức năng đã tiếp cận được các tài xế và phương tiện bị kẹt lại giữa các điểm sạt lở. May mắn, các tài xế và phương tiện an toàn”, Thượng tá Tiếp chia sẻ.