Hơn 906.100 tỷ đồng tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai đổ vào nhà đất

Các thống kê cho thấy tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai theo số liệu thực tế, đến tháng 9 đạt 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng 8,65% so với cuối năm 2024.

Trong đó, dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM chiếm chủ yếu, chiếm 92,8% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng; Đồng Nai chiếm 7,2% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng.

Phân tích theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng vay để mua, thuê mua nhà để ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ tín dụng. Cụ thể, đến cuối tháng 9, tổng dư nợ tín dụng cho vay lĩnh vực này là 906.100 tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng và tăng 7% so với cuối năm 2024.

Số liệu cũng cho thấy sự tăng trưởng tốt của tín dụng tiêu dùng như mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình và tiêu dùng, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân, hộ gia đình. Cụ thể, dư nợ cho vay cho mảng này là 251.800 tỷ đồng, chiếm 17% trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng và tăng 27% so với cuối năm 2024.

Kết quả tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai qua 9 tháng đã phản ánh xu hướng tăng trưởng, đồng thời có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và tăng trưởng kinh tế.

Hơn 906.100 tỷ đồng tín dụng tại TPHCM và Đồng Nai “đổ” vào bất động sản (Ảnh: DT).

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Đức Lệnh - lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 - cho biết việc phân tích dư nợ tín dụng theo mục đích sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và định hướng nhiệm vụ giải pháp, cũng như thực hiện tốt cơ chế chính sách của Ngân hàng Trung ương (NHTW) về tín dụng để phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, việc phân loại và nắm bắt tình hình hoạt động tín dụng tiêu dùng, không chỉ phục vụ công tác quản lý, quản trị nhằm bảo đảm tín dụng tăng trưởng hiệu quả và kiểm soát rủi ro, mà còn góp phần quan trọng hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy yếu tố tiêu dùng, với vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mở rộng, đổi mới và ứng dụng công nghệ trong hoạt động tín dụng tiêu dùng, cũng như sử dụng tiện ích dịch vụ thanh toán, sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng.