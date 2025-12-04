EU tính dùng tài sản của Nga cho Ukraine, Moscow cảnh báo đáp trả mạnh nhất

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Reuters).

“Bất kỳ hành động phi pháp nào liên quan đến tài sản của chúng tôi sẽ bị đáp trả mạnh mẽ nhất. Nga đang chuẩn bị một gói biện pháp đối phó trong trường hợp EU tịch thu tài sản của Nga”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên ngày 4/12.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu hôm 3/12 đề xuất một biện pháp chưa từng có: dùng tài sản Nga bị đóng băng hoặc vay mượn quốc tế để huy động 90 tỷ euro (105 tỷ USD) cho Ukraine nhằm trang trải chi phí quân sự trong bối cảnh xung đột với Nga sắp kéo dài 4 năm.

"Hôm nay, chúng tôi đã đưa ra những đề xuất để đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới. Con số là 90 tỷ euro, phần còn lại sẽ do các đối tác quốc tế chi trả", Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói.

Bà Leyen giải thích, số tiền trên sẽ được huy động bằng cách vay từ các nước thành viên EU hoặc sử dụng tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị phong tỏa ở châu Âu để cấp khoản vay cho Ukraine. Bà cho rằng, nguồn tài chính này sẽ giúp nâng vị thế đàm phán hòa bình của Ukraine.

Đề xuất này sẽ viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để vượt qua bất kỳ quyền phủ quyết nào từ các quốc gia EU thân Nga như Hungary và Slovakia.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với số tài sản bị đóng băng và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng. Ông cũng cảnh báo về “những hệ quả pháp lý và tư pháp hết sức nghiêm trọng” nếu phương Tây tìm cách tịch thu trực tiếp và chuyển giao số tiền cho Ukraine.

EU đã bế tắc suốt nhiều tháng trong các cuộc thảo luận về một cơ chế pháp lý cho phép khối này sử dụng tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu để cho Ukraine vay.

Bỉ, nơi tập trung phần lớn số tài sản bị đóng băng, đã gia tăng phản đối kế hoạch này, đòi hỏi các đối tác EU phải đưa ra bảo đảm rằng họ sẽ chia sẻ trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thách thức pháp lý nào đối với động thái như vậy.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nhấn mạnh, đề xuất mới của EC về việc sử dụng tài sản dự trữ của ngân hàng trung ương Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ khoản vay dài hạn cho Ukraine là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với chính phủ Bỉ.

Ông cho biết, Brussels ủng hộ hỗ trợ tài chính dài hạn cho Kiev nhưng coi phương án cho vay bồi thường là lựa chọn kém hấp dẫn nhất vì tính rủi ro cũng như chưa từng có tiền lệ trong thông lệ quốc tế. Thay vào đó, Bỉ thúc đẩy giải pháp EU vay trên thị trường vốn được các quốc gia thành viên hoặc ngân sách EU hỗ trợ.