Đèo Mimosa ở Đà Lạt thông tuyến trở lại

Ngày 4/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo phân luồng giao thông trên các tuyến đèo huyết mạch ra vào Đà Lạt.

Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Mimosa (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, trưa cùng ngày, đường đèo Prenn đoạn thuộc Km224+600 - Km224+700, phường Xuân Hương - Đà Lạt, xảy ra sạt lở mái taluy dương, đất đá vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Cơ quan chức năng ghi nhận thêm vết nứt trên taluy, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Do vậy, cơ quan chức năng thông báo cấm người, phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700 trên đường đèo Prenn. Để đảm bảo lưu thông, các phương tiện được phân luồng ra vào Đà Lạt theo 3 tuyến gồm đèo Mimosa, đèo Sa Com, đèo Tà Nung.

Đất đá, cây rừng đổ ập gây cản trở giao thông trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó, điểm sạt lở trên đèo Mimosa đã khắc phục xong, đảm bảo xe cộ lưu thông 2 chiều kể từ 15h30 cùng ngày. Đèo Sa Com (Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm), đèo Tà Nung đảm bảo phương tiện lưu thông 2 chiều an toàn.

Trước đó, như Dân trí thông tin, ngày 4/12, mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở đất trên đèo Mimosa, đèo Prenn, đèo D’ran. Xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, huy động người và phương tiện di chuyển đất đá, sớm đảm bảo mạch lưu thông cho xe cộ.

Đèo Prenn và Mimosa có chiều dài lần lượt là 10km và 11km, đều nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt với các tỉnh phía Nam.