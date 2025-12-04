Lâm Đồng sạt lở, ngập nặng vào mùa khô do mưa dị thường

Hai ngày qua, mưa lớn làm nước ở thượng nguồn một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng dâng cao. Trước tình trạng này, một số hồ thủy lợi phải xả tràn khiến nhiều khu vực hạ du của Lâm Đồng (Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận cũ) bị ngập sâu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, không chỉ Lâm Đồng mà cả Nam Bộ trong 2 ngày qua cũng xuất hiện mưa trái mùa dù những nơi này đã chính thức vào mùa khô. Hiện tượng mưa lớn trái mùa rất hiếm khi xảy ra.

Lực lượng chức năng đưa cụ bà đi tránh lũ ở Lâm Đồng (Ảnh: N.H.).

Nhiễu động trong đới gió Đông cùng các đám mây ngoài biển theo gió mùa Đông Bắc mạnh tràn vào. Mưa ở Lâm Đồng và Nam Bộ hai ngày qua là do nhiễu động đới gió Đông. Ngoài ra, rãnh thấp đang nằm vắt ngang qua Nam Bộ, tập trung nhiều mây dông, góp phần tạo nên đợt mưa trái mùa.

Theo bà Lan, tháng 12 hàng năm là thời điểm vào mùa khô, mưa trái mùa có xuất hiện, nhưng việc xảy ra mưa lớn là rất hiếm. Đợt mưa này mang tính chất dị thường, nhưng sẽ giảm dần 1-2 ngày tới.

Hiện tượng La Nina đang hoạt động cũng góp phần xuất hiện mưa lớn trái mùa. Ngoài ra, nhiễu động đới gió Đông lần này còn mang tính chất là tàn dư của cơn bão số 15. Bão đã tan, nhưng hoàn lưu vẫn còn yếu, giữ lại lượng ẩm lớn, khiến mưa tăng mạnh.

Một số nơi ở Tây Nam Bộ cũng ghi nhận mưa 30-40mm. Đợt mưa trái mùa dự báo kéo dài đến ngày mai rồi giảm dần.

Một khu dân cư tại Lâm Đồng ngập sâu (Ảnh: M.T.).

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết, một cơn bão được dự báo hoạt động trên Biển Đông vào tuần tới. Bão chưa xác định hướng đi, nhưng khi có bão hoạt động, rãnh thấp phía Nam sẽ duy trì, khả năng xuất hiện thêm vài ngày mưa trái mùa là có thể xảy ra.

La Nina còn kéo dài qua tháng 1-2/2026, mưa trái mùa còn xuất hiện trong những tháng đầu mùa khô. Những nhiễu động đới gió Đông khi vào khu vực đất liền gần biển thường gây mưa nhiều.

Người dân Lâm Đồng, đặc biệt là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận cũ, cần hết sức cẩn trọng, không chỉ với mưa mà cả gió.

Trong những ngày mưa, sóng biển kết hợp triều cường có thể gây ngập. Khi có cảnh báo tình huống xấu, người dân cần chuẩn bị phương án ứng phó.

“Thời tiết năm nay rất bất thường nên những điều dị thường có thể xảy ra”, bà Lan khuyến cáo.