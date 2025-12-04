“Avatar 3” gây bão trước ngày ra rạp, được khen là phần phim đáng xem nhất

Dự án do James Cameron đạo diễn có kinh phí khoảng 250 triệu USD, tiếp tục ứng dụng công nghệ kỹ xảo tiên tiến nhất Hollywood hiện nay.

"Avatar 3" sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 19/12 (Ảnh: News).

Phần 3 nối tiếp câu chuyện còn bỏ ngỏ của gia đình Sully, đồng thời khai thác sâu hơn góc khuất của người Na’vi - điều chưa từng xuất hiện trong 2 phần trước.

Lần này, thế giới Pandora chứng kiến cuộc đối đầu “người Na’vi - người Na’vi”, khiến mọi lợi thế tự nhiên từng giúp họ đánh bại con người đều bị xóa bỏ. Cuộc trả đũa của nhân loại cũng trở nên dữ dội hơn, hứa hẹn những đại cảnh chiến đấu quy mô lớn.

James Cameron cho biết, đây là phần phim có khối lượng kỹ xảo và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất của thương hiệu: “Công nghệ hiện đại cuối cùng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê-kíp mất 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm quay song song 2 phần phim”.

Đạo diễn cũng khẳng định mạnh mẽ quan điểm “không dùng AI (trí tuệ nhân tạo)” trong sáng tạo nghệ thuật, nhấn mạnh yếu tố con người là điều không thể thay thế.

Đạo diễn James Cameron dồn tâm huyết cho dự án "Avatar 3" (Ảnh: Disney+).

Ngay từ những buổi chiếu đầu tiên, Avatar 3 được đánh giá là phiên bản xuất sắc nhất của thương hiệu. Cây viết phê bình điện ảnh Courtney Howard nhận định đây là “chương phim rực rỡ, táo bạo và giàu cảm xúc”, xứng đáng với câu hỏi “điện ảnh sinh ra để làm gì”.

Sean Tajipour cho rằng dù không phải người hâm mộ của Avatar, anh vẫn bị thuyết phục bởi cách Cameron “định nghĩa lại cảm giác của một bom tấn thực sự”.

Perri Nemiroff của Collider viết rằng cô “không thể tin bản thân lại bị cuốn vào Pandora nhanh đến vậy”. Trong khi đó, cây viết Jazz Tangcay của Variety khen phim là “một thành tựu đáng kinh ngạc của ngành điện ảnh”.

Đoạn video giới thiệu bộ phim "Avatar 3" (Video: Disney+).

Simon Thompson của The Playlist mô tả tác phẩm là trải nghiệm “siêu thực, đầy cảm xúc và phấn khích”. Cody Dericks nhấn mạnh phần 3 tiếp tục thỏa mãn những người yêu thích 2 phần trước.

Nhiều nhà phê bình đồng thuận rằng đây là phần phim hay nhất khi hoành tráng hơn, cảm xúc hơn và nâng tầm thương hiệu Avatar.

Dù vậy, vẫn có ý kiến trái chiều. Nhà phê bình Michael Lee cho rằng nội dung chưa bùng nổ như mong đợi, nhưng hình ảnh và hành động “vẫn ngoài sức tưởng tượng”.

Scott Mendelson nhận xét phim có nhiều ý tưởng mới nhưng vẫn lặp lại một số mô-típ quen thuộc, nhưng vẫn “rất xứng đáng với thời gian và tiền bạc”.

Avatar là loạt phim ăn khách bậc nhất lịch sử điện ảnh. Phim không chỉ nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, mà còn thành công về mặt thương mại.

Phần 1 của Avatar (2009) thu về hơn 2,9 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua Avengers: Endgame. Phần 2 của phim - Avatar: The Way of Water (2022) - cũng vượt mốc 2,3 tỷ USD.

Với những phản hồi ban đầu hết sức tích cực, Avatar 3 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên “cơn địa chấn phòng vé” mới vào dịp cuối năm. Phim sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 19/12.