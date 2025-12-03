“Thần đèn” sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm ở Hải Phòng
(Dân trí) - Sau hơn 30 ngày thi công, "thần đèn" đã gần hoàn tất công việc di dời ngôi nhà 2 tầng bị xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng.
Chiều 2/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngôi nhà 2 tầng bị xây nhầm sang thửa đất của người khác tại phường Thiên Hương (Hải Phòng) đã được đơn vị của "thần đèn" gần hoàn tất việc di dời. Công trình được dịch chuyển sang phần đất tiếp giáp là thửa đất thuộc quyền sử dụng của chủ căn nhà.
Trong hình ảnh hiện trường, khu vực đánh dấu màu xanh thể hiện vị trí đúng nơi ngôi nhà cần được chuyển tới, trong khi phần màu đỏ là thửa đất mà công trình trước đó bị xây nhầm vào, gây nhiều chú ý trong dư luận những ngày qua.
Khoảng cách ngôi nhà đến vị trí lô đất cần di dời đến là khoảng 17m.
Đến nay, phần đất của chủ sở hữu bị xây nhầm ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn trả nguyên trạng mặt bằng.
Trong ảnh, công nhân đang san gạt khu đất nơi trước đó bị xây nhầm công trình nhà ở 2 tầng.
"Thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi, Hải Phòng) cho biết, nếu thuận lợi, khoảng 3 ngày nữa ông sẽ đưa ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của chủ sở hữu.
Theo ông Bách, phương pháp di chuyển ngôi nhà này chủ yếu dùng các con lăn, kích thủy lực và dùng tời kéo.
Nhóm thợ của ông Bách đang dùng 3 chiếc tời để dịch chuyển dần ngôi nhà này đến vị trí thửa đất của chủ nhà.
Hệ thống con lăn, kích thủy lực đặt dưới móng ngôi nhà.
Hình ảnh phía dưới móng ngôi nhà sau khi đã được "thần đèn" nâng lên khỏi mặt đất.
Người thợ này kiểm tra các vật dụng kê dưới móng ngôi nhà để chuẩn bị cho đợt dịch chuyển tiếp theo.
Chiều 2/12, công việc dịch chuyển ngôi nhà tạm dừng, nhóm thợ đang tất bật các công việc chuẩn bị cho đợt dịch chuyển có khả năng là cuối cùng sắp tới.
Phần nền bên trong ngôi nhà cũng được đục thủng để thuận tiện cho việc di dời.
Hệ thống móng mới đã thi công xong, chờ "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà đặt vào.
“Thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết khu vực di dời khá thuận lợi do xung quanh là đất trống, không vướng công trình. Tuy nhiên, vị trí thửa đất nơi ngôi nhà sẽ được đặt trước đây là ao hồ, nền đất rất yếu nên quá trình gia cố mất nhiều thời gian.
“Nếu không gia cố cẩn thận, ngôi nhà có thể bị lún nghiêng, khi đó việc xử lý sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng, thi công thận trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà”, ông Bách nói.
Theo bản án của TAND khu vực I - Hải Phòng, tháng 8/2024, vợ chồng ông Hữu nhờ một người tên Ngọc Anh đứng ra mua hộ lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng cũ. Lô đất có nguồn gốc do một người đàn ông tên Hậu bán cho môi giới, sau đó chia thành 7 lô, mỗi lô 60m2.
Ông Hữu thỏa thuận mua lô đất thứ hai từ ngõ đi vào. Tháng 9/2024, khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông bắt đầu xây nhà trên vị trí do môi giới chỉ dẫn.
Đến 29/10/2024, khi được cấp sổ đỏ, ông mới biết thửa đất của mình thực tế là lô số 6 chứ không phải lô số 2. Lúc này ngôi nhà 2 tầng đã hoàn thiện phần thô.
Tháng 11/2024, vợ chồng ông Nguyễn Văn Ca và bà Nguyễn Thị Loan - chủ sở hữu hợp pháp lô đất số 2 - phát hiện sự việc và gửi đơn khiếu nại. UBND xã Kiền Bái nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng.
Ông Hữu sau đó đề nghị đổi đất hoặc bồi thường giá trị quyền sử dụng 550 triệu đồng, song vợ chồng bà Loan không đồng ý. Ông cho biết toàn bộ ngôi nhà là tiền của vợ chồng ông xây dựng, không có sự đóng góp của ai khác.
Vợ chồng bà Loan khởi kiện ra tòa. Tòa tuyên buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình, trả lại đất cho bà Loan.
Sau bản án sơ thẩm, ông Hữu gửi đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Giữa hai bên không thỏa thuận hòa giải được, ông Hữu đã thuê "thần đèn" để di dời ngôi nhà về vị trí lô đất của mình.