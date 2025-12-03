“Thần đèn” sắp hoàn tất di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm ở Hải Phòng

Chiều 2/12, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngôi nhà 2 tầng bị xây nhầm sang thửa đất của người khác tại phường Thiên Hương (Hải Phòng) đã được đơn vị của "thần đèn" gần hoàn tất việc di dời. Công trình được dịch chuyển sang phần đất tiếp giáp là thửa đất thuộc quyền sử dụng của chủ căn nhà.

Trong hình ảnh hiện trường, khu vực đánh dấu màu xanh thể hiện vị trí đúng nơi ngôi nhà cần được chuyển tới, trong khi phần màu đỏ là thửa đất mà công trình trước đó bị xây nhầm vào, gây nhiều chú ý trong dư luận những ngày qua.

Khoảng cách ngôi nhà đến vị trí lô đất cần di dời đến là khoảng 17m.

Đến nay, phần đất của chủ sở hữu bị xây nhầm ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn trả nguyên trạng mặt bằng.

Trong ảnh, công nhân đang san gạt khu đất nơi trước đó bị xây nhầm công trình nhà ở 2 tầng.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi, Hải Phòng) cho biết, nếu thuận lợi, khoảng 3 ngày nữa ông sẽ đưa ngôi nhà về đúng vị trí thửa đất của chủ sở hữu.

Theo ông Bách, phương pháp di chuyển ngôi nhà này chủ yếu dùng các con lăn, kích thủy lực và dùng tời kéo.

Nhóm thợ của ông Bách đang dùng 3 chiếc tời để dịch chuyển dần ngôi nhà này đến vị trí thửa đất của chủ nhà.

Hệ thống con lăn, kích thủy lực đặt dưới móng ngôi nhà.

Hình ảnh phía dưới móng ngôi nhà sau khi đã được "thần đèn" nâng lên khỏi mặt đất.

Người thợ này kiểm tra các vật dụng kê dưới móng ngôi nhà để chuẩn bị cho đợt dịch chuyển tiếp theo.

Chiều 2/12, công việc dịch chuyển ngôi nhà tạm dừng, nhóm thợ đang tất bật các công việc chuẩn bị cho đợt dịch chuyển có khả năng là cuối cùng sắp tới.

Phần nền bên trong ngôi nhà cũng được đục thủng để thuận tiện cho việc di dời.

Hệ thống móng mới đã thi công xong, chờ "thần đèn" dịch chuyển ngôi nhà đặt vào.

“Thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết khu vực di dời khá thuận lợi do xung quanh là đất trống, không vướng công trình. Tuy nhiên, vị trí thửa đất nơi ngôi nhà sẽ được đặt trước đây là ao hồ, nền đất rất yếu nên quá trình gia cố mất nhiều thời gian.

“Nếu không gia cố cẩn thận, ngôi nhà có thể bị lún nghiêng, khi đó việc xử lý sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng, thi công thận trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà”, ông Bách nói.