Người dân tấp nập săn cá tra, cá lăng nặng hơn 15kg ở hồ Trị An

Sáng 2/12, hàng trăm người dân ở các xã Trị An, Trảng Bom và khu vực lân cận quanh hồ Trị An (Đồng Nai) kéo nhau về khu vực chân đập để bắt cá.

Từ sớm, người dân mang theo lưới, chài, chĩa và nhiều dụng cụ đánh bắt, tập trung dưới chân đập tràn thủy điện Trị An. Việc hồ đóng đập tràn sau đợt xả lũ thứ hai hơn một tháng qua tạo cơ hội để người dân tham gia “ngày hội bắt cá khủng” chỉ diễn ra 1-2 lần mỗi năm tại khu vực này.

Trước đó, ngày 19/10, đợt đóng tràn sau xả lũ đầu tiên trong năm cũng đã thu hút rất đông người dân đến bắt cá.

Người dân vui mừng khi bắt được cá "khủng" tại chân đập tràn hồ Trị An (Ảnh: Phú Việt).

Đúng 8h, cửa đập tràn hồ Trị An được đóng. Khoảng 5 phút chờ nước rút, mực nước hạ thấp, hàng nghìn người dân ùa xuống khu vực chân đập tràn rộng chừng 2.000m2 để bắt cá. Nhiều người mặc áo phao, dùng thuyền hơi, lốp ô tô để giăng lưới, quăng chài. Theo kinh nghiệm của người dân, thời điểm đóng đập, khu vực chân đập tràn rất nhiều cá, trong đó có nhiều cá tra, lăng, mè, trắm…

Anh Lê Văn Quý (xã Trị An, Đồng Nai) cho biết, đây là đợt đóng đập thứ 2 trong năm nên lượng cá không nhiều so mọi năm. Tuy nhiên, anh Quý và nhiều người vẫn bắt được nhiều cá tra, lăng "khủng", có cân nặng hơn 15kg, dài chừng 1m.

Theo người dân, cá ở đập là cá tự nhiên từ sông Đồng Nai bơi lên nên rất ngon và chất lượng. Giá bán cá bắt ở chân đập tràn Trị An cao hơn cá nuôi ở hồ. Mỗi lần người dân bắt được cá "khủng" đưa lên bờ, từng tốp kéo đến chung vui, xin chụp ảnh kỷ niệm.

Rất đông người dân tràn xuống chân đập hồ Trị An bắt cá (Ảnh: Phú Việt).

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.