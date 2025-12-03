Đèo nối Đà Lạt với TPHCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Khuya 3/12, lực lượng chức năng xã Sơn Điền (Lâm Đồng) phong tỏa hiện trường, huy động người và phương tiện xử lý sự cố sạt lở đất trên tuyến đèo Gia Bắc (quốc lộ 28).

Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn (Ảnh: Văn Sáng).

Theo thông tin sơ bộ, mưa lớn kéo dài làm nhiều vị trí taluy dương sạt lở. Đất đá, cây rừng ngã đổ xuống mặt đường đèo Gia Bắc, gây gián đoạn giao thông.

Bước đầu, nhà chức trách ghi nhận trên đèo Gia Bắc có 5 điểm sạt lở. Trong đêm, lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông cả 2 chiều qua đèo để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo xã Sơn Điền cho hay, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Lực lượng chức năng cấm phương tiện lưu thông 2 chiều qua đèo để đảm bảo an toàn (Ảnh: Văn Sáng).

Trước đó, vào cuối tháng 10, do mưa lớn kéo dài, đèo Gia Bắc xảy ra hàng loạt điểm sạt lở taluy khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Một số vị trí sạt lở ăn vào lòng đường, gây vết nứt chạy dài trên mặt đường nhựa, buộc lực lượng chức năng phải đóng đèo để gia cố, đảm bảo an toàn.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km, nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1 với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt với TPHCM.