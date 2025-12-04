Bàn thắng tranh cãi và điểm yếu chí tử của U22 Việt Nam

Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala vào tối 3/12, bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc đã trở thành chủ đề nóng với truyền thông và mạng xã hội trên khắp Đông Nam Á.

Hàng công của U22 Việt Nam vẫn mang tới nhiều nỗi lo lắng (Ảnh: Anh Khoa).

Điều đáng nói, chính bàn thắng gây tranh cãi này đã giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng chật vật với tỷ số 2-1 trước U22 Lào. Rõ ràng, dù đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm nhưng thật khó hài lòng với kết quả này.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng lối chơi của U22 Việt Nam thực sự có vấn đề. Đội bóng triển khai lối chơi thiếu ý tưởng, xử lý khá chậm trong các tình huống cuối cùng. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của hàng công U22 Việt Nam cũng có vấn đề.

Trên sóng truyền hình, HLV Phạm Minh Đức tự hỏi: “Tôi không biết nhận xét rằng U22 Lào chơi tốt hay U22 Việt Nam chơi dở nữa”.

Cần phải nhấn mạnh rằng, những vấn đề này đã được nhắc tới khá nhiều ở cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam trong suốt thời gian dài qua. Ở giải giao hữu Panda Cup 2025, U22 Việt Nam chỉ ghi 1 bàn thắng trong ba trận đấu với U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan. Trong đó, bàn thắng duy nhất của U22 Việt Nam xuất phát từ sai lầm của U22 Trung Quốc.

Thống kê cho thấy, không có cầu thủ nào của U22 Việt Nam nằm trong top 15 cây săn bàn ở V-League mùa giải này. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Quốc Cường mới có 3 pha lập công. Thậm chí, Đình Bắc, cầu thủ lập cú đúp vào lưới U22 Lào, còn chưa có bàn nào.

Thực tế, HLV Kim Sang Sik đã nhìn nhận rõ yếu kém trong khâu tấn công của đội bóng nhưng chưa thể tìm ra cách cải thiện điểm yếu này. Chuyên gia Phạm Minh Đức chỉ rõ vấn đề của U22 Việt Nam: “Khâu dứt điểm là vấn đề mà HLV Kim Sang Sik nhận định rõ là cần cải thiện nhưng U22 Việt Nam vẫn chưa thực hiện được điều đó.

Trong khâu phòng ngự, U22 Việt Nam vẫn mắc lỗi vị trí. Ví dụ như tình huống của Lý Đức. Nếu đối phương sở hữu cầu thủ khác chất lượng hơn, đè người dứt điểm chân trái thì chúng ta đã bị thủng lưới”.

Khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam là vấn đề lớn (Ảnh: Anh Khoa).

Ngay cả tiền đạo Đình Bắc đã nhìn nhận thẳng thắn về điểm yếu của đội nhà: “U22 Việt Nam áp đặt thế trận trước U22 Lào nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội”.

Dù sao, điều cốt yếu nhất với U22 Việt Nam là giành trọn 3 điểm trong trận ra quân ở SEA Games 33. Nó giúp cho đội bóng bớt áp lực hơn trước khi bước vào trận đấu với U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng.

Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu ghi điểm về mặt chuyên môn của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Những thiếu sót trong trận đấu với U22 Lào sẽ được ban huấn luyện rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện đội bóng trong chặng đường còn lại của SEA Games 33.

Khác biệt ở giải đấu năm nay ở chỗ, các đội bóng thi đấu ít trận hơn (tối đa 4 trận) và được nghỉ nhiều. Điều đó có thể giúp U22 Việt Nam “lấy đà” và có thêm nhiều thời gian hoàn thiện. Điều quan trọng nhất của đội bóng vẫn là tìm thấy điểm rơi phong độ đúng lúc và hoàn thành mục tiêu giành Huy chương vàng SEA Games.