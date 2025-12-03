Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Kịch bản thiên tai vượt ngoài dự tính

Ngày 3/12, lãnh đạo xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng tạm thời dừng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Pứt xảy ra ngày 14/11.

Liên quan đến vụ sạt lở núi này, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, nhận định đây là vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Tý cho hay, khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập sở chỉ huy tại hiện trường nhằm tìm kiếm cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy được một thi thể trong số 3 nạn nhân mất tích.

Nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, ông Tý cho rằng vụ sạt lở núi tại thôn Pứt xảy ra trong điều kiện thời tiết có nắng 3 ngày liên tiếp, không mưa. Điều này cho thấy đã xuất hiện những kịch bản thiên tai vượt ngoài dự tính.

Theo ông Tý, tổng lượng mưa trong 3 đợt vừa qua (bắt đầu từ cuối tháng 10) vượt 2.000mm, trong khi lượng mưa trung bình năm của thành phố Đà Nẵng khoảng 2.400mm. Nghĩa là chỉ 3 đợt mưa đã chiếm khoảng 70% tổng lượng mưa cả năm.

“Một mức cực kỳ lớn. Lượng mưa này gây ra rất nhiều vấn đề, trong đó có sạt lở đất. Khi đi thực tế các xã miền núi, chúng tôi thấy rất rõ mức độ nguy hiểm. Nhiều nơi sạt cả đồi núi lớn, đất đá ngậm nước hoàn toàn và có thể sập bất cứ lúc nào”, ông Tý nhìn nhận.

Ông Tý cho hay, thành phố đã chỉ đạo triển khai đề án sắp xếp, ổn định dân cư cho người dân miền núi. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương rà soát, lựa chọn các vị trí an toàn, ổn định.

Sau đó, thành phố sẽ mời các nhà khoa học khảo sát để đảm bảo nơi tái định cư mới phải bền vững, ổn định và lâu dài. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I/2026.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Thành Anh).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc. Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Đến ngày 19/11, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể nam giới dưới đống bùn đất.