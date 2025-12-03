Lũ lịch sử cuốn phăng “thủ phủ” rau Lâm Đồng, đồng ruộng hoang lạnh

Hơn 10 ngày sau cơn lũ lịch sử, nông dân xã D'ran, vùng sản xuất rau nổi tiếng của Lâm Đồng vẫn chưa thể gượng dậy cải tạo vườn tược, tái đầu tư sản xuất. Trên các cánh đồng, những khung nhà kính bị đổ sập, xiên xẹo nằm chất đống cùng đủ loại rác thải.

Lũ xóa sổ vùng sản xuất rau nổi tiếng ở Lâm Đồng, nông dân trắng tay (Video: Minh Hậu).

Theo người dân, khuya 19, rạng sáng 20/11, mưa lớn cùng với thời điểm Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (đóng tại địa bàn xã D'ran) điều tiết xả lũ đã tạo dòng nước cuồn cuộn đổ về hạ du, gây ngập nặng. Các khu vườn sản xuất rau của nông dân cạnh sông Đa Nhim bị dòng lũ cuốn phăng, gây hư hại.

Khu nhà kính công nghệ cao phục vụ sản xuất rau của một gia đình bị nước cuốn đổ sập hoàn toàn.

Vườn ươm cây giống của một gia đình tại xã D'ran bị nước lũ xóa sổ.

Anh Nguyễn Hùng, người canh tác 0,5ha rau tại xã D'ran nói: "Nước lũ làm đổ sập nhà kho chứa máy móc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cây cối cùng hệ thống điện, hệ thống tưới cũng bị nước cuốn trôi".

Trụ điện bằng bê tông cốt thép bị dòng nước lũ "bẻ" gãy, nằm vắt trên mái nhà kho chứa vật tư nông nghiệp của một hộ dân.

Rác thải bị dòng nước cuốn về, chất thành lớp dày cả mét trong vườn cây của một hộ dân.

Chị Nguyễn Thị Lệ Quyên ngồi thất thần bên khu vườn bị nước lũ xóa sổ. "Tôi xây dựng khu nhà kính công nghệ cao để làm vườn ươm, cung cấp giống rau cho các hộ dân trong vùng nhưng đã bị lũ cuốn trôi tất cả. Bây giờ, cây chẳng còn, nhà kính xiên xẹo, đổ sập, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng", chị Nguyễn Thị Lệ Quyên buồn bã chia sẻ.

Khung nhà kính bằng sắt thép từ các khu vườn ở thượng nguồn bị nước cuốn trôi, xô dạt về góc vườn của một hộ dân tại xã D'ran.

Tường bao cùng hệ thống khung sắt nhà lưới của một hộ dân bị lũ cuốn đổ sập.

Anh Nguyễn Hùng cắt bỏ vườn cà tím bị lũ quật ngã để chuẩn bị cải tạo đất, tái đầu tư. Anh Hùng cho biết: "Gia đình tôi trồng hơn 0,5ha cà tím, cây đang cho thu hoạch thì lũ cuồn cuộn đổ về gây hư hại. Gia đình tôi đặt nhiều hy vọng vào vụ cà này để lấy tiền trả nợ nhưng bây giờ thua rồi".

Một người dân cố nhặt nhạnh lại dây diện, bóng đèn trong khu vườn bị lũ gây hư hại.

Khu vườn 1ha của gia đình ông Nguyễn Trọng Hưởng bên sông Đa Nhim bị nước lũ xói lở, gây hư hại nghiêm trọng. Ông Hưởng cho biết: "Đất nền vườn bị lũ cuốn trôi, trơ trọi đá, tôi chưa biết phục hồi như thế nào để tái sản xuất".

Theo UBND xã D’ran, lũ lụt vào ngày 19-20/11 làm hàng nghìn ha cây trồng tại địa phương này bị ảnh hưởng, trong đó có 460ha đất sản xuất rau của người dân bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, lũ gây đổ sập hệ thống nhà lưới, nhà kính phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân, thiệt hại ước tính hơn 116 tỷ đồng.

Hiện nay, xã D’ran tiếp tục thống kê thiệt hại và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.