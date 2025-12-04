Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 qua Lâm Đồng bị ngập sâu

Ngày 4/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa các vị trí xung yếu, ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tỉnh này thực hiện các phương án khắc phục sự cố do mưa lũ gây nên.

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến các khu dân cư thuộc xã Hiệp Thạnh, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Trí bị ngập sâu. Nước lũ dâng cao, gây ngập 0,2-1m tại 4 điểm trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Lương Sơn, giao thông tê liệt.

Quốc lộ 1 bị ngập sâu, giao thông tê liệt (Ảnh: Trần Nguyên).

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khu vực bị ngập, điều tiết giao thông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết, chính quyền xã cử lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao, theo dõi các điểm nguy hiểm và thực hiện phương án khắc phục hậu quả.

Tại xã Liên Hương, nước thượng nguồn đổ về gây ngập khu dân cư, nhiều tuyến giao thông trong xã bị nước nhấn chìm. Lực lượng chức năng huy động người, phương tiện, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt vùng hạ du ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong khi đó, vùng hạ lưu các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng nước dâng nhanh từ khoảng 3h cùng ngày, nhiều tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu.

Hiện, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khuyến cáo người dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn.

Được biết, do mưa lớn kéo dài, nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng lưu lượng xả lũ để bảo đảm an toàn công trình.