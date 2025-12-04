Phút sinh tử của “người hùng” trong thảm kịch cháy chung cư Hong Kong

Giàn giáo bằng tre bị cháy rụi bên ngoài khu chung cư đang được cải tạo ở Hong Kong (Ảnh: Reuters).

William Li đã phải đấu tranh tâm lý với danh hiệu "người hùng" kể từ khi giúp hàng xóm thoát khỏi đám cháy thiêu rụi khu chung cư ở Hong Kong, nơi mà anh gọi là nhà từ khi sinh ra.

Li bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi rằng mình có thể đã cứu được nhiều người hơn khỏi đám cháy tại tòa nhà Wang Fuk Court. Ít nhất 159 người đã thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại.

"Trái tim tôi tan nát mỗi khi ai đó gọi tôi là người hùng", người đàn ông 40 tuổi nói trong nước mắt.

Một tuần sau thảm họa, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục rà soát khu chung cư gồm 7 tòa nhà cao tầng bị cháy rụi để tìm kiếm thi thể của 30 người hàng xóm của Li - những người, giống như anh, đã có mặt ở nhà khi đám cháy bùng phát.

Nguyên nhân gây ra đám cháy, và lý do nhiều người không kịp chạy thoát, hiện là chủ đề của một cuộc điều tra độc lập do Trưởng đặc khu Hong Kong chỉ đạo.

Hiện tại, các nhà chức trách đã phát hiện ra lưới không chống cháy đã được bao phủ xung quanh tòa nhà và hệ thống báo cháy không hoạt động một cách bình thường.

Việc chuông báo cháy không kêu là lý do khiến Li không cảm thấy lo lắng khi vợ anh gọi điện báo tin có vụ hỏa hoạn ngay tại tòa nhà của họ.

Thay vì vội vã, Li dành gần 10 phút để đóng gói đồ đạc.

Nhưng ngay khi Li mở cửa, anh nhận ra thảm họa ngay trước mắt mình. Li bị nhấn chìm trong khói đen cuồn cuộn và phải quay trở về bên trong căn hộ của mình.

Ở đầu dây bên kia, vợ Li bắt đầu hoảng loạn, nhưng anh không có thời gian để hoảng loạn.

Li đặt khăn ướt dưới cửa để ngăn khói tràn vào và cố gắng nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Lúc đó, Li nghe thấy tiếng nói trong hành lang, nơi không khí dày đặc khói đến mức anh không thể nhìn thấy ai đang gọi. Che mặt bằng khăn ướt, anh tìm thấy hai người hàng xóm bằng cách chạm tay vào họ, rồi kéo cặp đôi vào trong căn hộ của mình.

Ở một tòa nhà bên cạnh, bà Bai Shui Lin cũng đang cố gắng giúp đỡ hàng xóm của mình.

Người phụ nữ 66 tuổi được cho là đã cứu sống ít nhất 3 gia đình bằng cách đập cửa nhà họ để cảnh báo về đám cháy.

Tuy nhiên, bà Bai đã không qua khỏi. Các con trai bà đã nhận dạng được thi thể của mẹ mình vào cuối tuần trước.

"Nếu tôi giục bà ấy rời đi sớm hơn một phút, tôi nghĩ bà ấy đã có thể sống sót. Nhưng chúng tôi biết bà ấy. Bà ấy sẽ không rời đi nếu không cảnh báo những người khác", nhân chứng Yip Ka-Kui cho biết.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Tại căn hộ của ông Li, cặp vợ chồng trung niên tiết lộ họ đã nghe thấy một giọng nói khác bên ngoài hành lang: một người giúp việc gọi một phụ nữ lớn tuổi. Nhưng lần này, giọng nói đó đã im bặt.

Lần này, Li không thể giúp được gì.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi. Một số người đã không được cứu. Tôi đã không mở cửa một lần nữa và cố gắng tìm họ”, Li nói.

Li vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với người đã cất giọng nói trong hành lang.

9 người giúp việc Indonesia và một người Philippines được cho là nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng những người khác đã sống sót - bao gồm Rhodora Alcaraz, 28 tuổi, người bị mắc kẹt trong một căn hộ khác khi đang chăm sóc đứa con 3 tháng tuổi và mẹ của chủ nhà. Cô cũng được ca ngợi là người hùng vì đã ở bên cạnh họ.

Cả 3 người cuối cùng đã được lính cứu hỏa giải cứu - nhưng trước đó, Alcaraz đã gửi một loạt tin nhắn thoại cho chị gái mình.

"Em cảm thấy rất yếu. Em không thở được", Alcaraz nhớ lại.

Li và cặp vợ chồng tên Chow nhận ra rằng họ cũng cần phải thoát ra ngoài. Vài giờ đã trôi qua, và họ không còn lựa chọn nào khác.

Một lối thoát hiểm đã bị ngọn lửa chặn lại, trong khi hàng xóm của Li tin rằng lối thoát hiểm còn lại đã bị khóa. Họ quyết định không nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai do đám cháy quá lớn và những tiếng nổ liên tục.

"Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chết có thể xảy ra với mình", Li nói.

Đó là lý do Li bắt đầu nói lời tạm biệt với bạn bè qua ứng dụng WhatsApp: "Tôi không thể thoát được. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy chăm sóc các con tôi. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé”, Li gửi tin nhắn cho bạn bè.

Khoảng hai tiếng rưỡi sau khi đám cháy bùng phát, lính cứu hỏa cuối cùng cũng đến được căn hộ của Li bằng thang dây. Bà Chow cho biết Li khăng khăng đề nghị lính cứu hỏa đưa cặp vợ chồng ra ngoài trước.

"Chúng tôi lớn tuổi hơn và bảo anh ấy nên rời đi trước. Anh ấy từ chối và nói rằng anh ấy còn trẻ và có thể xử lý được việc này”, bà Chow kể lại.

Khi lính cứu hỏa quay lại đón, Li cảm thấy ngần ngại rời khỏi ngôi nhà chứa đầy những kỷ niệm đẹp và bộ sưu tập thiết bị chụp ảnh và đồ chơi quý giá.

"Ngọn lửa cho tôi biết rằng tôi không thể mang đi bất cứ thứ gì, rằng tôi không có quyền hay sức mạnh nào để ngăn nó nuốt chửng tất cả”, Li chia sẻ.

Sau đó, Li đoàn tụ với gia đình tại một nhà hàng thức ăn nhanh gần đó. Nhưng sau khi đến bệnh viện, phải đến tận sáng sớm Li mới cảm nhận được mức độ kinh hoàng thực sự mà anh phải chịu đựng.

"Tôi không còn chút sức lực nào, và khi đến phòng cấp cứu, đầu gối tôi khuỵu xuống. Một mùi khét lẹt xộc vào mũi. Tôi thực sự muốn rửa sạch mùi đó”, Li cho biết thêm.

Sau khi được đưa vào phòng bệnh viện lúc 3 giờ sáng, cuối cùng Li cũng có thời gian để khóc và bắt đầu cố gắng vượt qua nỗi đau mà mình đã trải qua.

"Những lần nhập viện trước, tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng lần này, khi y tá hỏi tôi (có muốn về nhà không), tôi nói không. Tôi cảm thấy như mình đang trốn tránh những gì mình sẽ phải đối mặt trong tương lai”, Li cho biết.