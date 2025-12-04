Đèo Mimosa, Prenn, D'ran ở Lâm Đồng tiếp tục sạt lở do mưa lớn

Ngày 4/12, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưa cắt cây rừng ngã đổ, di chuyển đất đá để khơi thông tuyến đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo Sa Com để đảm bảo mạch lưu thông cho xe cộ.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn kéo dài trong đêm 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương trên đèo Mimosa, Prenn, Sa Com sạt lở, đất đá và cây rừng đổ ập xuống vùi lấp mặt đường.

Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở trên đèo Sa Com ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Trong đó, đèo Mimosa có 1 điểm sạt với khối lượng đất đá lớn, đang được cơ quan chức năng huy động người và phương tiện xử lý hiện trường. Đèo Prenn, đèo Sa Com xuất hiện nhiều điểm cây rừng ngã đổ, được lực lượng chức năng xử lý để đảm bảo phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, mưa lớn rạng sáng 4/12 khiến đất đá từ taluy dương đổ xuống vùi lấp mặt đường đèo D’ran, vị trí gần điểm sạt trượt cạnh Cầu Xéo, làm giao thông gián đoạn. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, huy động máy móc dọn dẹp để sớm thông tuyến. Trước đó, ngày 28/10, khu vực này cũng xảy ra sạt lở lớn và đang được xử lý.

Đất đá tràn xuống vùi lấp mặt đường đèo D'ran (Ảnh: An Chi).

Sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa cũng xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Vết sạt lở dài khoảng 100m làm đất đá, kết cấu nền đường đèo bị sụt lún, trượt xuống taluy âm sâu hàng chục mét.

Xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phải đóng đèo sửa chữa. Đến ngày 30/11, khi đường tạm qua điểm sạt lở được hoàn thiện, tuyến giao thông đèo Mimosa mới được mở trở lại.

Cây rừng ngã đổ gây cản trở giao thông trên đèo Mimosa ở Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Trong khi đó, vào sáng 17/11, tuyến đèo Prenn, đoạn gần cầu Datanla xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt. Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TPHCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài 100m.

Đến ngày 25/11, cơ quan chức năng tạm thời xử lý sự cố, thông tuyến trên đèo Prenn.

Đèo Prenn và Mimosa có chiều dài lần lượt 10-11km, đều nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam.