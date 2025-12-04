Thời điểm hoàn thành loạt dự án kết nối TPHCM - sân bay Long Thành

Chiều 4/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Xây dựng cho biết, thời gian qua, thành phố đã và đang tích cực làm việc với các địa phương để thúc đẩy đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong đó, TPHCM cùng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp để đảm bảo hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, hiện đại, phục vụ cho việc khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành sẽ kết nối với TPHCM bằng nhiều tuyến đường cao tốc, vành đai và đường sắt (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Sở Xây dựng, 6 dự án đang được triển khai phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm: Vành đai 3, Vành đai 4, Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, dự án mở rộng tỉnh lộ 25C.

Trong đó, Vành đai 4 TPHCM dự kiến khởi công tháng 6/2026, hoàn thành năm 2028 (dài 206km, quy mô 4 làn xe). Các dự án còn lại đã thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm nay hoặc năm 2026.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đến năm 2026, toàn vùng Đông Nam bộ hoàn thành khoảng 394km/598km đường bộ (128km đường vành đai, 266km đường cao tốc). Đến năm 2028, cả vùng cơ bản hoàn thành các đường vành đai, cao tốc, quốc lộ để hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

Đồng thời, ở lĩnh vực đường sắt, Bộ Xây dựng đang chủ trì việc chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành năm 2035 và tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, TPHCM đã giao Tổng Công ty Becamex nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt hàng hóa kết hợp hành khách từ Bàu Bàng đến Cái Mép, phấn đấu khởi công năm 2027, hoàn thành trước năm 2035.

Đối với đường sắt đô thị, 3 hành lang kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm: Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm); tuyến đường sắt đô thị số 6 kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành; tuyến Metro số 1 kéo dài về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các dự án phấn đấu hoàn thành năm 2030.