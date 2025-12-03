Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ở Lâm Đồng

Ngày 3/12, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được đơn vị phê duyệt trúng thầu thực hiện Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Thời gian để Tập đoàn Sơn Hải xây dựng công trình, hệ thống hạ tầng là 25 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2027; thời gian vận hành, kinh doanh dự án gần 24 năm.

Một đoạn cao tốc Liên Khương - Prenn ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai), điểm cuối tại phường 1 Bảo Lộc (Lâm Đồng). Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cùng với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là các hợp phần quan trọng trong tuyến cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai) - Liên Khương (Lâm Đồng). Trong đó, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài 73km, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Dự án này được khởi công vào cuối tháng 6, dự kiến hoàn thiện, sử dụng vào cuối năm 2027.