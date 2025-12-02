Cục CSGT nói về đề xuất "xe khách, taxi không cần lắp ghế trẻ em"

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định từ ngày 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn...).

Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, từ ngày 1/1/2026 tài xế chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt 800.000-1 triệu đồng.

Một chiếc ghế trẻ em được người dân lắp đặt trên ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Tuy nhiên trong những ngày qua, dư luận quan tâm về thông tin Chính phủ đề xuất chỉnh lý khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách”.

Liên quan tới vấn đề này, sáng 2/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an), đã có những chia sẻ để giải đáp thắc mắc của người dân về quy định, tiêu chuẩn... liên quan tới việc lắp đặt ghế trẻ em trên ô tô.

Trước hết, Thượng tá Long khẳng định, theo quy định hiện nay chưa có thay đổi gì trong việc áp dụng quy định nêu trên với loại hình ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe khách, taxi, xe dịch vụ).

Một chiếc đệm trẻ em (Ảnh: Babyro.eu).

"Yêu cầu trang bị thiết bị an toàn cho trẻ được quy định tại khoản 3, Điều 10, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Quy định này áp dụng chung cho tất cả các loại xe, từ xe cá nhân đến xe kinh doanh vận tải.

Tôi lấy ví dụ, cùng một điều kiện lái xe và cùng đưa hai trẻ em di chuyển từ điểm này sang điểm khác, người lái xe cá nhân và người lái xe kinh doanh đều chịu trách nhiệm như nhau nếu xảy ra sự cố. Do đó, việc áp dụng quy định đối với cả xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải là phù hợp", Thượng tá Long lý giải.

Nói về thắc mắc của người dân cho rằng, trẻ em dưới 1 tháng tuổi có phải sử dụng ghế trẻ em hay không, bởi lúc này trẻ rất nhỏ và cần được bố mẹ ôm vào lòng, ông Long cho biết quy định của pháp luật đã nêu rõ, trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên ô tô phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn.

"Chính vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân có thể lựa chọn các loại ghế trẻ em sơ sinh dạng nôi trẻ em, đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô", Thượng tá Long chia sẻ.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, việc ôm trẻ không thể đảm bảo an toàn bằng việc sử dụng thiết bị chuyên dụng. Chỉ cần người lớn lơ là hoặc xảy ra sự cố bất ngờ, trẻ rất dễ bị tuột khỏi vòng tay.

CSGT hướng dẫn cách lắp ghế trẻ em trên ô tô (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người lớn nên có thể chèn vào cổ hoặc đầu trẻ, do đó việc sử dụng dây đai mua tràn lan trên mạng, không đảm bảo tiêu chuẩn, không phù hợp sẽ tiềm ẩn nguy hiểm. Thay vào đó, người dân nên sử dụng các loại đệm trẻ em, ghế trẻ em đảm bảo tiêu chuẩn.

"Hiện nay trên các sàn giao dịch thương mại điện tử đang bán khá nhiều ghế trẻ em, dây đai an toàn... Tuy nhiên người dân cần thận trọng, lựa chọn các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn để đảm bảo an toàn cho chính con em của mình", Thượng tá Long khuyến cáo.

Về thắc mắc: nếu trẻ dưới 10 tuổi nhưng cao hơn 1,35m thì có cần phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô hay không, Thượng tá Long cho biết trong trường hợp này trẻ không cần phải sử dụng ghế trẻ em.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Cao Cường (trú tại TP Hà Nội), một chủ cơ sở bán các thiết bị an toàn cho trẻ em cho biết, ghế trẻ em được cơ sở của anh này bán ra thị trường có giá trung bình từ 2 triệu đến 4 triệu đồng, ngoài ra, đệm trẻ em có giá khoảng 800.000 đồng. Anh Cường đảm bảo về các thông số tiêu chuẩn của cơ quan chức năng đề ra.