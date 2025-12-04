Cách người dân Nha Trang chạy lụt lần thứ 4

Bản tin lúc 11h ngày 4/12 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết mực nước sông Cái Nha Trang tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 8,78 m, thấp hơn báo động 2 là 0,72 m. Cơ quan chuyên môn nhận định trong 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Cái Nha Trang dao động ở mức báo động 1-2.

Do lũ dâng cao, một số khu vực ở phường Bắc và Tây Nha Trang bị ngập sâu trong nước 0,2-0,6 m.

Nước ngập sâu tại tổ dân phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo trong đêm nay tổng lượng mưa phổ biến 5-30mm, có nơi cao hơn.

Ông cõng cháu rời khỏi khu vực ngập sâu ở phường Tây Nha Trang đến nơi cao ráo, an toàn hơn.

"Đây là lần thứ 4 người dân phường Tây Nha Trang chạy tránh lũ lụt. Chưa dọn xong đợt này, đợt khác lại tới, quá khổ sở", ông Lê Anh Tuấn, 67 tuổi, chua chát nói.

Nam thanh niên cầm hai túi lương thực để tích trữ phòng mưa lũ, lội qua đoạn ngập gần 50cm trước Trường Tiểu học Vĩnh Trung.

Một đoạn đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang cũng bị ngập gần 0,5m khiến xe máy khó lưu thông vì lo chết máy, buộc người dân phải dắt phương tiện qua khu vực này.

Người dân chèo thuyền đưa trẻ nhỏ di chuyển qua khu vực ngập hơn 0,5m, đoạn gần đường Lương Định Của.

Anh Hàn, trú tại phường Tây Nha Trang, đang dùng máy hàn để gia cố nơi tránh lũ lụt của gia đình.

Anh cho biết trận mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến nước ngập gần 2m trong nhà, nên lần này anh chuẩn bị nơi tránh trú cao 2,5m để người thân đưa đồ đạc, lương thực thực phẩm lên.

"Gia đình chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn, nếu nước dâng trong đêm nay là chúng tôi trèo lên đây để ở", anh Hàn nói.

Nước uống và lương thực được người dân đưa lên gần mái nhà để phòng nước lũ dâng bất ngờ.

Thấy nước dâng cao, bà Nguyễn Thị Kim Phụng (74 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang), mang theo những vật dụng cần thiết rời nhà sang trú nhờ gia đình hàng xóm.

Nhân lúc nước dâng, nhiều người dân phường Tây Nha Trang tranh thủ xịt rửa lớp bùn đất còn sót lại sau trận mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 11.

Một vấn đề đáng lo ngại ở phường Tây Nha Trang là lượng rác lớn còn tồn đọng sau trận mưa lũ lịch sử vẫn chưa được thu dọn. Người dân lo sợ nếu nước tiếp tục dâng, rác sẽ trôi khắp nơi, gây khó khăn cho việc xử lý.

Người dân phường Tây Nha Trang đưa ô tô lên các vị trí cao ráo để tránh thiệt hại do mưa lũ.

Lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho biết lực lượng chức năng đã thông báo để người dân chủ động kê cao tài sản ứng phó nước lũ dâng. Phường cũng sơ tán dân ở các khu vực trũng thấp như Võ Cang, Võ Cạnh… đến nơi an toàn; đồng thời chuẩn bị đầy đủ xe chuyên dụng phục vụ cứu hộ và lương thực để sẵn sàng ứng phó mưa lũ.