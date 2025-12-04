Lý do Vành đai 3 TPHCM cuối năm nay mới chỉ thông xe kỹ thuật

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 4/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) nhận được câu hỏi về tiến độ dự án Vành đai 3.

Trước đó, phóng viên đặt câu hỏi về lý do dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM không thể về đích cuối năm nay như cam kết. Tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Mai Văn Chính hôm 25/11, lãnh đạo thành phố chỉ nêu kế hoạch thông xe kỹ thuật (chưa thể cho người dân sử dụng).

Một đoạn cầu cạn Vành đai 3 TPHCM đấu nối vào nút giao Tân Vạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phản hồi về vấn đề trên, Ban Giao thông TPHCM cho biết, dự án Vành đai 3 đã bước vào giai đoạn tăng tốc. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực và máy móc, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Sản lượng phần cầu cạn đạt khoảng 83%.

Chủ đầu tư đánh giá khâu tổ chức thi công trong năm 2025 phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết. Từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng bởi 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn hoặc rất lớn.

Theo ghi nhận tại công trường, tổng số ngày mưa trong 3 tháng (tháng 9, 10, 11) trung bình 46/84 ngày (chiếm 55%). Mùa mưa năm nay được dự báo kéo dài đến giữa tháng 12.

Đồng thời, nhiều dự án trọng điểm khu vực phía Nam (sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc, trục ngang...) đồng loạt tăng tốc để về đích. Do đó, tiến độ huy động vật liệu, đặc biệt là đá cấp phối, đá cho bê tông xi măng, bê tông nhựa, gặp nhiều khó khăn.

Với các khó khăn khách quan nêu trên, Ban Giao thông TPHCM thừa nhận Vành đai 3 chỉ đáp ứng “thông xe kỹ thuật" 14,7km cầu cạn vào ngày 19/12, chưa thể thông xe chính thức cho phương tiện đi lại.

Theo chủ đầu tư, toàn bộ dự án Vành đai 3 TPHCM sẽ chính thức hoàn thành trong tháng 6/2026, đúng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai dự án.

Trước đó, Chính phủ đặt mục tiêu cả nước cán mốc 3.000km đường cao tốc trong năm 2025. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã xác định các dự án cao tốc phải về đích cuối năm nay để đáp ứng mục tiêu.

Trong nhóm dự án trên có cả tuyến Vành đai 3 TPHCM với tổng chiều dài hơn 70km. Lãnh đạo Chính phủ cũng nhiều lần yêu cầu tuyến đường này phải cơ bản hoàn thành trong năm 2025.