Một người mất tích, hơn 1.700 căn nhà bị ngập vì mưa lũ ở Lâm Đồng

Ngày 4/12, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo Chính phủ về tình hình khắc phục thiên tai trên địa bàn.

Cụ thể, mưa lũ trong ngày 3-4/12 tại địa phương làm một người mất tích; hơn 1.700 căn nhà của người dân các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận, Sông Lũy, Lương Sơn, Hàm Thuận Bắc, Hiệp Thạnh… bị ảnh hưởng, ngập lụt; nước lũ tiếp tục dâng cao ở một số khu vực.

Lực lượng chức năng triển khai phương tiện để sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã sơ tán 300 hộ dân xã Hàm Liêm ra khỏi vùng nguy hiểm; xã Hàm Thuận sơ tán 55 hộ; xã Lương Sơn sơ tán 25 hộ dân.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm 400ha rau màu của người dân Lâm Đồng bị thiệt hại; 250 tàu thuyền ở cửa biển Liên Hương (xã Liên Hương) bị cuốn trôi.

Về hạ tầng giao thông, lực lượng chức năng ghi nhận 5 điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc thuộc tuyến quốc lộ 28, làm giao thông tê liệt; sạt lở taluy dương trên đường đèo Prenn; 3 cầu dân sinh bị hư hỏng; 1,5km quốc lộ 1 bị ngập, ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường huyết mạch ở Lâm Đồng bị ngập lụt, chia cắt làm gián đoạn việc đi lại.

Sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng đã huy động cán bộ, chiến sỹ, phương tiện hỗ trợ người dân trong vùng ngập lụt sơ tán, di chuyển tài sản; xử lý các vị trí sạt lở đất để đảm bảo mạch giao thông. Đồng thời, các đơn vị bố trí lực lượng chốt chặn tại vị trí xung yếu, cắm bảng cảnh báo ở khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát khu dân cư thường xuyên ngập lụt để làm cơ sở xây dựng phương án bố trí tái định cư. Địa phương cũng kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông, đường đèo, kè biển bị sạt trượt, xói lở để sớm có phương án kiên cố hóa, nâng cấp, đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, việc khắc phục hậu quả thiên tai cần nhiều thời gian, nhu cầu đầu tư hạ tầng cao, kinh phí triển khai các dự án sửa chữa, xây mới cần nguồn lực lớn. Tỉnh sẽ báo cáo, đề xuất Trung ương hỗ trợ thời gian tới.

Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở đất trên đèo D'ran ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, từ ngày 17/11 đến ngày 20/11, tỉnh Lâm Đồng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt, sạt lở đất. Trong thời gian trên, Lâm Đồng ghi nhận 5 người tử vong, 1 người bị thương; 2.843 hộ dân bị ảnh hưởng; 4.570ha cây trồng, 1,2ha thủy sản và 9.000 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Tỉnh cũng thống kê 266 điểm sạt lở; nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Có thời điểm, 5 trong 7 tuyến đường đèo huyết mạch nối Đà Lạt với các vùng phụ cận bị sạt lở, tê liệt. Mưa lũ khiến tỉnh Lâm Đồng thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.