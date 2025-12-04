Roadshow của MCH: Giới đầu tư chen chân tại hội trường, kỳ vọng vào VN30 sau 6 tháng

Ngay từ sảnh check-in, không khí đông đúc, quy tụ nhiều quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân. Hội trường hôm nay không còn chỗ trống cho thấy sự kỳ vọng lớn của thị trường với một trong những chứng khoán đặc biệt nhất sắp lên sàn HOSE trong nhiều năm qua.

Thực tế, với mức vốn hóa dự kiến, MCH sẽ có có giá trị lớn thứ 7 trên toàn thị trường và lớn 1 trong ngành FMCG, xứng đáng trở thành tâm điểm của giới đầu tư và là “sản phẩm độc đáo” bậc nhất trong top 10 cổ phiếu bluechip lâu nay nằm trong tay nhóm doanh nghiệp ngành ngân hàng, bất động sản.

Sự kiện roadshow của MCH thu hút hàng trăm nhà đầu tư, công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư lớn.

MCH có nhiều yếu tố then chốt thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Vietcap, cho rằng khi lên sàn, MCH mang tới cơ hội lớn để đầu tư vào một ngành mang tính chất xương sống của nền kinh tế Việt Nam.

Cổ phiếu MCH có rất nhiều cú huých đang chờ đợi trong giai đoạn sắp tới. Ông Nam giả định MCH niêm yết trên HOSE vào tháng 12, 6 tháng sau cổ phiếu sẽ được xem xét để cấp margin (giao dịch ký quỹ). Nhờ đó, cổ phiếu này sẽ đón được những dòng vốn lớn của các nhà đầu tư.

MCH được kỳ vọng sẽ sớm vào rổ cổ phiếu VN30 sau 6 tháng niêm yết trên HOSE.

"Bằng các dữ liệu hiện tại, chúng tôi đánh giá MCH sẽ được thêm vào rổ chỉ số lớn là VN30 vào tháng 6/2026, sau đó là các rổ chỉ số của các quỹ đầu tư lớn ở Việt Nam. MCH đã thỏa mãn gần hết các tiêu chí có thể được thêm vào rổ của FTSE - điều mà giới đầu chờ đợi cả thập kỷ", ông Nam cho hay.

Riêng về thanh khoản của MCH, tốc độ tăng hiện tại của MCH được đánh giá sẽ nhanh chóng đạt được mức tăng trung bình 200% sau 6 tháng, tương ứng với mức tăng của giá cổ phiếu.

Giải mã sự thành công của sản phẩm và bí mật “cỗ máy in tiền” của MCH

Trước đó, mở đầu buổi roadshow, ông Trương Công Thắng – Tổng giám đốc MCH – đã giới thiệu hình ảnh logo của mã chứng khoán MCH với thông điệp “vòng quanh thế giới và luôn đi lên”. Theo ông Thắng, khi kinh doanh, MCH luôn muốn là người đứng đầu, với mục tiêu ở ngày đầu là mỗi gia đình Việt Nam đều có 1 sản phẩm của Masan.

Ông Trương Công Thắng – Tổng giám đốc MCH

“5 năm trước chúng tôi đã làm được điều đó. Hiện tại, chúng tôi đặt mục tiêu mỗi người Việt Nam sẽ có 1 sản phẩm của Masan, thông qua phát triển các sản phẩm các nhân hóa. MCH đã duy trì tăng trưởng cao và lợi nhuận cao trong thời gian dài, đạt mức độ thâm nhập hộ gia đình Việt Nam là 98%, giai đoạn 2017-2024, tăng trưởng của công ty đạt 13% - gấp đôi GDP Việt Nam

Mức tăng trưởng kép 20% lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022-2024 và lợi nhuận gộp đạt 45%, giúp MCH có đủ tiền để đầu tư xây dựng thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối và trả thu nhập tốt cho nhân sự. Cùng với đó, từ năm 2018 đến năm 2024, công ty đã chi trả 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông Việt và nước ngoài. Tôi mong tinh thần này sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai, để có thể chia sẻ thêm lợi tức cho cổ đông khi chúng tôi lên HOSE”, ông Thắng cho biết.

Giải mã về sự thành công của các sản phẩm MCH, bà Lê Thị Nga, Giám đốc R&D, tiết lộ công ty này sở hữu đội ngũ nghiên cứu phát triển gồm 50 chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc… cùng 150 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư tốt nghiệp các trường thực phẩm ở Mỹ, Nga, và trong nước. Nhờ đó, công ty này đã tung ra 1.200 sản phẩm mới từ năm 2002 đến nay, trong đó, 20% sản phẩm đã thành công và đóng góp doanh thu đáng kể vào tập đoàn.

Bà Lê Thị Nga, Giám đốc R&D của MCH.

“Con số này gấp tới 4 lần xác suất thành công trung bình tại ngành FMCG châu Á. Chúng tôi nghiên cứu hơn 100 sản phẩm mỗi năm, thử nghiệm bán hàng tại WCM với hệ thống gần 4500 cửa hàng, nhờ đó giảm 50% thời gian tiếp cận thị trường so với các công ty cùng ngành (15 ngày so với 30 ngày) và ít hơn 12 tháng từ ý tưởng đến khi ra mắt sản phẩm trên toàn quốc (6-12 tháng so với 24-36 tháng)”, bà Nga cho biết.

Làm rõ hơn các động lực tăng trưởng của từng nhóm ngành, bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing MCH, tiết lộ công ty sớm chuyển dịch từ phục vụ “bếp ăn gia đình” sang nhu cầu cá nhân hóa của 100 triệu người tiêu dùng Việt, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp và phổ thông để sớm nắm bắt thị trường tiêu dùng đang phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ GDP tăng trưởng đáng kể.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, Giám đốc Marketing MCH

Mục tiêu của MCH là tiếp cận và chiếm lĩnh thị phần 10-20% trong quy mô thị trường 15,7 tỷ USD vào năm 2030 với giải pháp về bữa ăn hoàn chỉnh, cao cấp hóa sản phẩm như nước nắm Chin-su hảo hạng với giá 15 USD/lít đến các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vũ khí “Consumer-tech” của MCH mang tới triển vọng dài hạn

Ông Yuri, Giám đốc Công nghệ Masan Group, cho biết “vũ khí” Retail Supreme cùng nền tảng Digital 4P đang giúp tập đoàn số hóa toàn diện chuỗi giá trị. Thay vì mô hình đẩy hàng truyền thống vốn thiếu dữ liệu và dễ phát sinh tồn kho, Masan phát triển hệ sinh thái kết nối trực tiếp từ nhà máy tới 345.000 điểm bán đã được số hóa và đến tay người tiêu dùng thông qua mã định danh trên từng sản phẩm.

Hệ thống này cho phép doanh nghiệp nắm bắt dữ liệu theo thời gian thực, từ đó dự báo chính xác nhu cầu, tối ưu tồn kho và giảm chi phí vận hành. Không chỉ nâng hiệu quả kinh doanh, mô hình này còn tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể về công nghệ, mở ra khả năng cá nhân hóa sản phẩm, dịch vụ theo từng khu vực và từng nhóm khách hàng.

Theo ông Yuri, đây cũng là nền tảng để Masan mở rộng quy mô mà không gia tăng chi phí tương ứng, đồng thời xây dựng “chuỗi giá trị thông minh” mà các đối thủ khó có thể sao chép trong ngắn hạn.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch MSN – bất ngờ xuất hiện tại roadshow.

Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group, cho rằng với “consumer-tech”, MCH đang “làm những điều không khác trước một cách khác trước”. Theo ông Quang, sứ mệnh phục vụ consumer (người tiêu dùng) không thay đổi, nhưng tech (công nghệ) sẽ thúc đẩy điều đó nhanh hơn, giá trị hơn, hiệu quả hơn.