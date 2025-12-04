Ngày 4/12, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Ngọc Lương được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Đại hội đã hiệp thương cử 134 thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 9 thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Công Sơn).

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu 26 thành viên dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, khẳng định Đại hội là dịp quan trọng để nhìn lại kết quả thực hiện nghị quyết giai đoạn 2024-2025, rút ra bài học và đề ra chương trình hành động đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Ông đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, nhận diện rõ thời cơ và thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy mọi nguồn lực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, yêu cầu MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy sức mạnh bản sắc văn hóa; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến; chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo đại hội (Ảnh: Công Sơn).

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, ghi nhận, biểu dương tỉnh Gia Lai vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao.

“Với tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền cùng sự tin tưởng, ủng hộ và đồng thuận của nhân dân, Gia Lai sẽ cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đưa đất nước ta tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Thủy kỳ vọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy khối đoàn kết toàn dân, khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa; tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, gắn với khát vọng phát triển quê hương giàu đẹp.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ 30 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ (Ảnh: Công Sơn).

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ 30 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống cho người dân.