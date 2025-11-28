Quốc lộ 27C sạt lở, Lâm Đồng công bố tình huống thiên tai khẩn cấp

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với quốc lộ 27C, đoạn Km65+800-Km117+450 qua địa bàn xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Theo đó, từ ngày 16 đến 21/11, mưa lớn kéo dài khiến tuyến quốc lộ 27C xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy dương và taluy âm. Tình trạng hư hỏng mở rộng nhanh, nhiều kết cấu an toàn giao thông bị phá hủy, giao thông chia cắt nhiều giờ.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 27C (Ảnh: Văn Minh).

Tại Km66+700-Km117+400, đất đá sạt xuống mặt đường tại 33 vị trí với tổng khối lượng hơn 22.158m3. Riêng đoạn đường thuộc Km65+800 có khoảng 12.000m3 đất đá tràn xuống vùi lấp hoàn toàn mặt đường, chiều dài ảnh hưởng 100m, gây tắc nghẽn toàn bộ tuyến.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng cấm người dân, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tỉnh này chỉ đạo các đơn vị liên quan túc trực 24/24h tại các vị trí xung yếu, theo dõi dịch chuyển địa chất, kiểm soát giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan chức năng xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 27C (Ảnh: Văn Minh).

UBND xã Lạc Dương và phường Lâm Viên được giao chủ động di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Việc vận động, thông báo và kiểm soát người ở lại khu vực nguy hiểm được yêu cầu thực hiện nghiêm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đánh giá hiện trạng và phối hợp các lực lượng triển khai biện pháp khắc phục.

Trước đó, như Dân trí thông tin, khoảng 23h ngày 16/11, đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C), đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường trúng ô tô khách làm 6 người tử vong.