Nissan ra mắt bán tải PHEV sản xuất ở Trung Quốc, tham vọng mở bán toàn cầu

Liên doanh Zhengzhou Nissan đã chính thức ra mắt dòng bán tải mới có tên gọi Frontier Pro, giá bán 169.900-249.900 nhân dân tệ (quy đổi tương đương 633-931 triệu đồng). Đáng chú ý, đây là sản phẩm định hướng toàn cầu đầu tiên của hãng xe Nhật được thiết kế, phát triển và lắp ráp hoàn toàn tại Trung Quốc.

Tại đất nước tỷ dân, Nissan Frontier Pro có 3 cấu hình truyền động. Đầu tiên là máy xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm; tiếp theo là máy dầu, tăng áp, dung tích 2.3L có thông số 190 mã lực và 500Nm.

Các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong (ICE) của Nissan Frontier Pro sở hữu lưới tản nhiệt lớn mang ngôn ngữ V-Motion đặc trưng của hãng xe Nhật, nhưng được cách điệu trở nên hiện đại hơn (Ảnh: Nissan).

Xe còn có hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) gồm máy xăng, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và hộp số DHT 4 cấp. Cấu hình này tạo ra 429 mã lực và 800Nm, có khả năng di chuyển tối đa 135km ở chế độ thuần điện, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Nissan Frontier Pro PHEV sở hữu lưới tản nhiệt khép kín hơn các phiên bản ICE đi kèm dải đèn LED định vị “vắt ngang” đầu xe, mang tới cảm giác “điện hóa” như những mẫu xe thuần điện (Ảnh: Nissan).

Nissan Frontier Pro được định vị ở cùng phân khúc với mẫu Navara đang mở bán tại Việt Nam, nhưng sở hữu kích thước nhỉnh hơn một chút. Cụ thể, mẫu xe xuất xưởng Trung Quốc này dài 5.520mm, rộng 1.960mm, cao 1.950mm và có chiều dài cơ sở đạt 3.300mm.

Cụm đèn hậu phía sau dạng LED nối liền, tương tự với dải đèn định vị ở đầu xe (Ảnh: Nissan).

Nội thất của Nissan Frontier Pro đem lại cảm giác như một mẫu xe du lịch, thay vì bán tải. Khu vực táp-lô tối giản các nút bấm vật lý và có sự hiện diện của màn hình giải trí 14,6 inch, sau vô-lăng là màn hình LCD toàn phần, ngoài ra còn có cần số điện tử và 12 loa.

Khoang cabin của Nissan Frontier Pro được thiết kế theo xu hướng của các mẫu xe Trung Quốc ngày nay (Ảnh: Nissan).

Với định vị là sản phẩm toàn cầu, chưa rõ Nissan Frontier Pro có được đưa về Việt Nam hay không, trong bối cảnh Navara không phải là một cái tên nổi bật trong phân khúc. Navara không thực sự “hút” khách do sở hữu giá bán cao (685-960 triệu đồng), nhưng trang bị chưa đủ cạnh tranh với các đối thủ.