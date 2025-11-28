60 ngày thanh tra quản lý vốn và tài sản nhà nước tại TKV

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thời kỳ thanh tra tại TKV từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra 60 ngày, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

Ông Dương Quốc Huy phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đoàn thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Tổ giám sát đoàn thanh tra gồm hai thành viên, do ông Trần Ngọc Hải, Thanh tra viên của Cục Giám sát và Thẩm định làm tổ trưởng.

Theo ông Dương Quốc Huy, cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.

Có vai trò trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước. Hoạt động thanh tra lần này, theo ông Huy, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn phải phát hiện những “điểm nghẽn” trong cơ chế quản lý. Đây là cơ sở thực tiễn để Thanh tra Chính phủ kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TKV tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả.

Để cuộc thanh tra đạt kết quả, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cầu thị và lắng nghe. Quá trình làm việc phải được sắp xếp khoa học, gọn gàng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên.

Thành viên đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và bảo mật thông tin. Trong quá trình thực hiện thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, trưởng đoàn thanh tra kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Đối với Bộ Tài chính và TKV, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra. Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và những giải trình cụ thể từ phía các đơn vị sẽ làm cơ sở quan trọng để đoàn thanh tra có những kết luận chính xác, khách quan và đưa ra những kiến nghị xác đáng, theo ông Huy.

Phó Cục trưởng Hồ Công Trung phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Đại diện Bộ Tài chính, ông Hồ Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, thống nhất với quyết định, kế hoạch thanh tra và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong thời gian đoàn thanh tra triển khai nhiệm vụ.

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.