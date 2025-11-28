Hỗ trợ 145 triệu đồng giúp người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau lũ

Trong hai ngày 26 và 27/11, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương tại Đắk Lắk đã trao 145 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng về nhà ở trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung thông qua bài viết "Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi". Trong đó, 145 triệu đồng do bạn đọc Dân trí hỗ trợ được trao tới 29 trường hợp tại xã Krông Bông (10 gia đình), Cư Pui (10 gia đình) và Đồng Xuân (9 gia đình).

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đại diện trao biển tượng trưng số tiền 145 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại Đắk Lắk (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại xã Krông Bông, nhà báo Nguyễn Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt Ban Biên tập, bạn đọc báo Dân trí gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tận tay người dân có nhà bị sập, bị hư hỏng mỗi hộ 5 triệu đồng.

Có nhà bị nước lũ cuốn gây nứt toác, hư hỏng, bà Phạm Thị Lệ (75 tuổi, thôn 19 xã Krông Bông) bày tỏ xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí.

"Tôi rất quý trọng tấm lòng của quý báo khi đã đến địa phương, trao tận tay tôi món quà ý nghĩa ở thời điểm này. Số tiền này tôi sẽ mua lại xi măng, một ít tôn để khắc phục hư hỏng của căn nhà", bà Lệ chia sẻ.

Người dân xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, đại diện chính quyền địa phương và người dân được hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, kịp thời giúp đỡ người dân địa phương trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do mưa lũ.

Theo ông Pháp, trận mưa lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều hộ dân vùng trũng trên địa bàn bị cô lập, địa phương phải di dời hơn 500 hộ dân trong vùng nguy hiểm, có hàng chục hộ bị nước lũ cuốn vào nhà, ngập úng hơn 750ha cây trồng.

Người phụ nữ tại xã Krông Bông bật khóc trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra (Ảnh: Thanh Tùng).

"Khi nhận được thông tin báo Dân trí sẽ có hỗ trợ, địa phương đã rà soát, chọn ra những hộ khó khăn nhất, để đảm bảo sự giúp đỡ đúng đối tượng. Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau", ông Pháp nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh thất thần khi căn nhà của gia đình bị phá hủy do mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

Nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Thanh (52 tuổi, trú xã Đồng Xuân) cho biết, ông rất mừng khi được hỗ trợ thời điểm này. Do thiệt hại của gia đình quá nặng nề, ông Thanh đang gom góp với mong muốn sửa lại nhà để ở.

"Mưa lũ làm cả căn nhà đổ sập, hư hỏng nặng, trong phút chốc gia đình tôi bơ vơ không còn nơi nương tựa. Dù rất buồn nhưng vợ chồng tôi vẫn an ủi nhau là đã kịp thời sơ tán nên còn giữ được mạng sống và sẽ cố gắng để làm lại từ đầu", ông Thanh nghẹn ngào nói.

Phóng viên báo Dân trí tại Đắk Lắk trao số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Trung Thi).

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề. Toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn; nhiều công trình hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị thiệt hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm chết.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.