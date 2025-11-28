Mizuki Park: Nơi an cư của hơn 4.000 cư dân

Khi các thế hệ đều kể về một nơi gọi là “nhà”

Ba thế hệ - ba nhịp sống, nhưng đều tìm thấy ở Mizuki Park một điểm chung: Cảm giác “đúng là nhà”. Cảm giác ấy với chị Thùy Minh, bắt nguồn từ chính không gian sống với những khoảng xanh rộng mở.

Cây cối, mặt nước, đường dạo bộ, tất cả như mời gọi gia đình chị chậm lại, dành thời gian cho nhau. Còn với anh Quân, cảm thức về “nhà” được định nghĩa bằng điều giản dị: Nhìn con trai lớn lên trong tuổi thơ mà anh từng nâng niu.

“Con tôi lớn lên giữa thiên nhiên, được trải nghiệm trò chơi dân gian, gắn kết với bạn bè đồng trang lứa… Những niềm vui mà tôi từng có, giờ con cũng được trải nghiệm”, anh chia sẻ.

Với chị Thùy Minh, “nhà” là nơi hạnh phúc hiện hữu trong từng nhịp sống (Ảnh: Nam Long).

Niềm vui ấy cũng là “mẫu số chung” trong suy nghĩ của cư dân nhí. Bé Trần Nguyễn (6 tuổi) nhớ mãi cảm giác thích thú khi cùng ba đuổi theo cánh diều trên bãi cỏ. Với bé Minh Khôi (11 tuổi) và Trần Nam (12 tuổi), “nhà” là nơi mỗi ngày mở ra những điều mới mẻ để khám phá, từ khu vui chơi dưới chân tòa nhà đến những vòng xe đạp dọc kênh xanh cùng bố mẹ.

Mỗi góc nhỏ tại Mizuki Park đều đong đầy chữ “nhà” (Ảnh: Nam Long).

Còn với thế hệ ông bà, giá trị của chữ “nhà” lại mang màu sắc sâu lắng và ấm áp hơn. Ông Kim Sang và bà Quí chia sẻ rằng từ ngày chuyển về Mizuki Park, bữa cơm tối trong gia đình trở nên trọn vẹn hơn, bởi mọi người có thêm thời gian quây quần, chuyện trò và gần gũi nhau hơn.

Còn với cô Phương Trang, niềm vui lại đến từ những người bạn đồng niên trong khu đô thị; mỗi ngày của cô ở đây đều trở nên rộn ràng, nhiều tiếng cười.

Tất cả những mảnh ghép ấy tạo thành bức tranh an cư giàu bản sắc tại Mizuki Park, nơi ba thế hệ tìm được tiếng nói chung, niềm vui chung và tương lai được vun bồi bằng tình yêu thương mỗi ngày.

Niềm vui của bà Phương Trang bên những người bạn gắn bó (Ảnh: Nam Long).

Hạnh phúc - giá trị tạo nên “chất sống” tại Mizuki Park

Tại một khu đô thị đáng sống như Mizuki Park, hạnh phúc không đo đếm bằng tiện nghi hữu hình, mà được nuôi dưỡng mỗi ngày từ những cung bậc cảm xúc rất thật.

Hành trình ấy đã bắt đầu từ nhiều năm trước, để đến hôm nay, phân khu Trellia Cove tiếp tục thổi hồn vào những giá trị sống ấy, biến chúng thành trải nghiệm trọn vẹn, sống động.

Tên gọi Trellia Cove được lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre - biểu tượng văn hóa Á Đông (Ảnh: Nam Long).

Nằm giữa “dòng chảy hạ tầng tỷ đô” của khu Nam, quy hoạch bài bản, lợi thế pháp lý, cộng đồng cư dân Mizuki Park đã hiện hữu, Trellia Cove là lựa chọn an cư - đầu tư tiềm năng cho gia đình trẻ, người trẻ thành đạt, và nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống chuẩn mực.

Là phân khu căn hộ compound (khép kín) cuối cùng của đô thị, Trellia Cove nhân đôi lợi thế khi sở hữu hai mặt hướng thủy: Một bên ôm trọn kênh đào - biểu tượng cảnh quan đặc trưng của Mizuki Park; bên còn lại tiếp giáp rạch Bà Lào - dòng thủy sinh tự nhiên có vai trò điều hòa khí hậu.

Địa thế “ốc đảo” giúp Trellia Cove vừa giữ được tính riêng tư biệt lập, vừa kết nối trọn vẹn với nhịp sống năng động của toàn khu. Với bố mẹ, hệ thống đường dạo bộ ven kênh, phòng gym, sân thể thao đa năng hay hồ bơi trong xanh là không gian lý tưởng để duy trì lối sống khỏe mạnh.

Cư dân nhí được lớn lên cùng khoảng sân xanh mát, khu vui chơi đa sắc màu... Còn khu picnic, BBQ là “chất xúc tác” để những buổi sum họp cùng cha mẹ, ông bà thêm đầm ấm.

Sức hút của Trellia Cove còn đến từ cộng đồng hơn 4.000 cư dân đang sinh sống tại khu đô thị, từng ngày cùng nhau vun đắp giá trị sống đắt giá và tình làng nghĩa xóm gắn kết.

Tại Trellia Cove, hạnh phúc được nuôi dưỡng và kế thừa qua các thế hệ (Ảnh: Nam Long).

Trong câu chuyện của nhiều gia đình tại Mizuki Park, “hạnh phúc” là lý do họ dừng lại và gọi nơi này là nhà. Tại Trellia Cove, hạnh phúc sẽ được nuôi dưỡng mỗi ngày, lan tỏa và tiếp nối qua từng thế hệ trong gia đình. Ở đó, mỗi người tìm thấy sự kết nối hài hòa với thiên nhiên, được ươm dưỡng hạnh phúc từ khoảnh khắc giản dị thường nhật, yên tâm gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm, Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5/12 đến 7/12 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM).

Đây là lần đầu tiên thương hiệu bất động sản 33 năm tuổi - Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị - hệ sinh thái bằng hình thức “experience integrated” (trải nghiệm tích hợp), ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, đa giác quan, mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn.

Khách hàng, đối tác đăng ký tham dự tại đây: https://living.namlongvn.com/journey-registration