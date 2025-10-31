Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn

Sáng 31/10, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành hồ Kẻ Gỗ), cho biết từ 6h cùng ngày, hồ Kẻ Gỗ tại xã Cẩm Duệ đã tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350m3/s để chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo ông Cường, mực nước hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3 (đạt hơn 88% dung tích thiết kế).

Hồ Kẻ Gỗ trong một lần xả tràn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ tối 30/10 đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Khu vực đồng bằng ven biển phía Nam có thể mưa 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Đêm 1/11 đến ngày 2/11, mưa lớn tiếp tục xuất hiện với lượng mưa dự báo 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 21/10, hồ Kẻ Gỗ đã bắt đầu điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 90m3/s. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 100-350m3/s để hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực dân cư phía Nam Hà Tĩnh ngập nước (Ảnh: Văn Nguyễn).

Cùng thời điểm, nhiều hồ chứa lớn khác tại Hà Tĩnh cũng đang xả tràn như Hồ Sông Rác xả 353m3/s, có thể tăng lên 800m3/s; hồ Thượng Sông Trí xả 50m3/s, có thể điều chỉnh lên 70-400m3/s tùy diễn biến thời tiết.

Nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê cũ) cũng đang điều tiết qua tràn với lưu lượng 150m3/s.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong ngày 30/10, nhiều xã, phường phía Nam tỉnh Hà Tĩnh bị ngập úng, một số tuyến đường, khu dân cư, trường học ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã cho học sinh tại các trường nghỉ học, sơ tán 146 hộ ở phường Vũng Áng và 135 hộ tại xã Kỳ Thượng đến nơi an toàn.