5 hồ thủy điện được lệnh hạ mực nước đón lũ

Ngày 28/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc vận hành hạ mực nước các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Avương, Sông Bung 2, Sông Bung 4.

Theo số liệu, mực nước đo được lúc 7h ngày 28/11 tại Hội Khách là 10,25m; Ái Nghĩa là 4,24m; Nông Sơn là 7,3m; Câu Lâu là 0,74m.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Mực nước các hồ Đak Mi 4 đạt 256,99m; Sông Bung 2 là 603,96m; Sông Bung 4 là 221,97m; Avương là 379m; Sông Tranh 2 đạt 174,49m.

Dự báo từ 28/11 đến 29/11, lưu lượng nước đổ về các hồ có tăng, cao nhất tại hồ Sông Tranh 2 với lưu lượng 260-280m3/s.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý thủy điện vận hành hạ dần mực nước các hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ.

Các hồ phải xả với lưu lượng bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm mức xả bổ sung. Trong số các hồ, thủy điện Sông Bung 4 điều tiết cao nhất 100-250m3/s. Việc vận hành phải tuân thủ quy định, bảo đảm không gây đột biến lưu lượng xả.

Lệnh vận hành bắt đầu từ 18h30 ngày 28/11 và hoàn thành trước 6h30 ngày 1/12.

Ban Chỉ huy yêu cầu các đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du về quá trình điều tiết hồ; đồng thời thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ, số liệu mưa để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

UBND các xã, phường vùng hạ du được đề nghị tăng cường thông tin đến người dân, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải rà soát phương án ứng phó lũ, cảnh báo khu vực sạt lở, hướng dẫn kỹ năng an toàn và nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá tại khu vực nước sâu, chảy xiết trong thời gian hồ điều tiết.