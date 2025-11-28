Đồng Nai giao phường Bình Phước quản lý loạt trụ sở hành chính cũ

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc sắp xếp các khu đất, trụ sở dôi dư, phương án sử dụng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) để quản lý, bố trí làm Khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ (Ảnh: Hoàng Bình).

Các trụ sở được giao gồm trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở HĐND tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước (cũ); trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước (cũ); trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND phường Bình Phước chủ động liên hệ, phối hợp đơn vị liên quan để bàn giao, tiếp nhận trụ sở, kiểm kê danh mục tài sản, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Về kiến nghị UBND tỉnh bố trí 7 tỷ đồng để sửa chữa các trụ sở của phường Bình Phước, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng trụ sở, UBND phường Bình Phước phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan, khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập dự toán gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.