Cháy kho hàng ở TPHCM, cảnh sát leo mái nhà dập lửa

Ngày 28/11, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức cũ).

Khoảng 15h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại kho hàng của một công ty chuyên về thiết bị máy lạnh, điện ô tô trong hẻm trên quốc lộ 1A, phường Tăng Nhơn Phú.

Khói bốc lên cuồn cuộn từ trong kho hàng ở phường Tăng Nhơn Phú (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát hiện vụ việc, một số người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng có mặt.

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, leo lên mái nhà phun nước vào bên trong kho hàng để dập lửa, ngăn cháy lan. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.