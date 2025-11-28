Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới

Thông tin được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đưa ra trong công điện chiều 28/11 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Lúc 13h hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc, 104,3 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương cùng các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đến 16h30, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.380 phương tiện/246.758 lao động. Các phương tiện đã nhận được cảnh báo và hiện không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Các địa phương hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy lũ lụt vừa qua ở miền Trung khiến 426 nhà sập đổ; 2.079 nhà bị hư hỏng.

Đến nay các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong về nhà.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khắc phục đối với các nhà bị hư hỏng nhẹ do bão số 13 và đợt mưa lũ 16-22/11. Tỉnh đang tiếp tục tổ chức khắc phục 845 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ; hỗ trợ chi phí làm nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn với mức 60 triệu đồng/nhà, nhà tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà, nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần 2 triệu đồng/nhà.

Các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có nhà bị ngập được Gia Lai hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian 3 tháng, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung khiến 426 nhà sập đổ và 2.079 nhà bị hư hỏng (Ảnh: Trung Thi).

"Tỉnh Đắk Lắk đang rà soát, thống kê. Tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng lại 115 nhà bị sập đổ và sửa chữa 922 nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ chi phí làm nhà bị đổ, sập hoàn toàn, cuốn trôi không còn ở được với mức 60 triệu đồng/nhà.

Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được Khánh Hòa hỗ trợ chi phí sửa chữa 30 triệu đồng/nhà", Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, Lâm Đồng đang tổ chức sửa chữa, khắc phục các nhà hư hỏng nhẹ, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30/11. Ngoài ra, 76 nhà ở bị hư hỏng nặng đang được địa phương tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Nhà sập đổ hoàn toàn được Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà; nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ 20-40 triệu đồng/nhà, theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.