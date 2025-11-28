Nhóm chị em ở TPHCM may hơn 2.000 chiếc chăn gửi tặng đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, các đoàn thiện nguyện từ TPHCM liên tục hướng về miền Trung, nơi người dân đang chật vật khắc phục hậu quả bão lũ.

Người dân mang hàng tấn lương thực đến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai; nhiều nhóm hỗ trợ sửa chữa đồ gia dụng, xe máy, nội thất bị hư hỏng sau ngập lụt.

Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái đó, một nhóm phụ nữ ở xã Hòa Hội, TPHCM (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã chung tay may hơn 2.000 chiếc chăn và hơn 1.000 chiếc khăn gửi tặng đồng bào miền Trung. Thời gian tới, nhóm dự định may thêm đồng phục cho học sinh vùng lũ.

Nhóm chị em ở xã Hòa Hội, TPHCM gác lại công việc, may những chiếc chăn gửi đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (35 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) là người khởi xướng kế hoạch này. Chị nói rằng những ngày qua, thấy người người, nhà nhà đều hướng về miền Trung, chị cũng muốn góp một phần sức nhỏ bé cho đồng bào.

Gia đình chị Ngọc có cửa hàng kinh doanh vải, nên chị chọn cách dùng chính những tấm vải của nhà để may thành những chiếc chăn, chiếc khăn gửi tặng bà con vùng lũ.

Ý tưởng của chị nhanh chóng được các chị em trong gia đình, người thân, hàng xóm và nhiều người dân xã Hòa Hội hưởng ứng, cùng chung tay thực hiện.

“Nhà tôi chỉ bán vải, không may đồ nên cả bốn chị em đều không biết may. Chúng tôi đến nhờ cô sống gần nhà hướng dẫn. Ban đầu còn gãy kim, đứt chỉ, đường may lệch, nhưng làm dần cũng quen”, chị Ngọc chia sẻ.

Sau giờ học, các em nhỏ phụ xếp gọn những chiếc khăn và đóng gói (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, nhóm của chị Ngọc cũng chở vải đến các tiệm làm nghề may quần áo, nhờ họ hỗ trợ và nhận được sự đồng ý.

“Cách nhà tôi vài cây số, có chị Loan làm nghề may quần áo, chị biết tin và nghỉ làm 2 ngày đến nhà tôi hỗ trợ may chăn, may khăn. Người bạn đi làm ở trung tâm TPHCM, cuối tuần về nhà chơi cũng ghé qua phụ chúng tôi. Các cháu nhỏ sau buổi đi học thì về phụ xếp khăn, đóng bao”, chị Ngọc kể về những người chung tay cùng chị may chăn.

Chị Ngọc cho biết, đến hiện tại, nhóm của chị đã may được hơn 2.000 chiếc chăn và hơn 1.000 chiếc khăn (khăn choàng, khăn tắm). Tất cả được xếp gọn gàng, mỗi cái được đóng riêng từng túi, rồi chuyển cho các đoàn thiện nguyện đi miền Trung gửi tặng người dân.

“Những sản phẩm của tôi được đoàn thiện nguyện gửi đến tay bà con vùng lũ, họ chụp ảnh gửi về cho tôi, xem ảnh mà xúc động lắm. Tôi vui vì tấm lòng, công sức của các chị em đã được đón nhận”, chị Ngọc chia sẻ.

Những chiếc chăn đóng gói cẩn thận được chuyển đến tay đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Ngọc kể, thời còn là sinh viên Đại học Ngân hàng TPHCM, chị tham gia đội tình nguyện Mầm Xanh. Mỗi mùa đông, đội đều tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”, mang áo quần, chăn ấm, sách vở đến với trẻ em vùng đồng bào Tây Nguyên.

Dù đã ra trường hơn 10 năm, chị Ngọc vẫn duy trì thói quen gửi những chiếc chăn do mình chuẩn bị để đội tình nguyện chuyển đến tay các em nhỏ. Với chị, đó là cách tiếp nối những năm tháng tuổi trẻ ý nghĩa và sẻ chia được điều gì đó cho những hoàn cảnh còn khó khăn.