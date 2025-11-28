Người đàn ông tiếp tế đồ ăn cho hàng xóm giữa lũ bằng "cú ném lao thần sầu"

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng túi nilon buộc kín đồ ăn rồi ném sang nhà đối diện kèm bài đăng hài hước: "Khi chú có năng khiếu làm vận động viên ném lao nhưng dòng đời xô đẩy đi chống lũ. "Cú ném thần sầu" đi vào lòng người".

Trong video, người đàn ông trung tuổi đứng trên mái tôn khi nước lũ đã dâng hơn 2m. Sau vài giây lấy đà, ông quay túi đồ ăn ba vòng rồi ném mạnh sang nhà đối diện, nơi nhiều người già và trẻ nhỏ đang chờ đợi.

Người đàn ông tiếp tế đồ ăn cho hàng xóm bằng cách độc đáo (Ảnh: Cắt từ clip).

Màn tiếp tế độc đáo khiến những người chứng kiến vỗ tay tán thưởng và cộng đồng mạng thích thú, ví ông như "vận động viên ném lao giữa mùa lũ".

"Bách phát bách trúng, nghìn "like" (lượt thích - PV) cho chú", tài khoản N.S. viết.

Tài khoản X.M chia sẻ: "Thấy thương quá, vừa xem vừa hồi hộp".

"Xin đặt tên cho video này là tình người trong mùa lũ", tài khoản L.H.K. bày tỏ.

Ngày 28/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Võ Đình Nhật (SN 1981) - người đăng video lên mạng xác nhận sự việc và cho biết anh bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn.

Theo anh Nhật, ngày 20/11, khu vực đường Lương Định Của (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu hơn 2m. Những ngôi nhà cao tầng dọc tuyến phố trở thành nơi trú lũ của hàng chục người dân từ các căn nhà cấp bốn xung quanh. Mọi người cùng sinh hoạt, hỗ trợ nhau chờ nước rút.

Người đàn ông tiếp tế đồ ăn cho hàng xóm gây sốt mạng xã hội (Video: Nhật Võ).

Nhà đối diện - nơi xuất hiện trong video - có 6 người, gồm người già và trẻ nhỏ. Họ phải ăn mì tôm sống cầm cự do bếp bị ngập, không kịp kê cao.

Trong khi đó, nhà anh Nhật có 15 người và vẫn còn bếp để nấu ăn. Thấy hàng xóm gặp khó, ông Lộc - người đàn ông trong video - nghĩ ra cách ném túi đồ ăn sang bởi nước chảy xiết, không thể di chuyển bằng thuyền hay bất kỳ phương tiện nào.

"Trong túi là cơm, thịt kho và trứng luộc. Đó là phương án cuối cùng. Chú Lộc làm thợ xây, có lẽ quen ném gạch nên liều thử và may mắn thành công. Mọi người đều reo lên vui mừng", anh Nhật kể.

Anh cũng cho biết khu vực từng bị ngập lũ nhưng hiếm khi nước dâng cao và kéo dài như đợt này. Sau khi lũ rút, người dân đã dọn dẹp nhà cửa và cuộc sống dần ổn định trở lại.