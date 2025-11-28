Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 33 bị can trong chuyên án.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình đấu tranh chuyên án, ban đầu, lực lượng công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.

Chuyên án được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng, gồm Lê Văn Ngọc Duy (trú tại tỉnh Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (trú tại thành phố Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú tại tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (trú tại tỉnh Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (cùng trú tại tỉnh Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan công an đã xác định quy mô rửa tiền của nhóm đối tượng rất lớn, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.