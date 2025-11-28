Châu Tấn trẻ đẹp đáng kinh ngạc ở tuổi 50

Mới đây, Châu Tấn gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí Marie Claire với diện mạo rạng rỡ. Nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh ngoài trời, khoe nụ cười tươi sáng và phong thái thanh lịch. Cô búi tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng và tạo dáng trên đôi giày cao gót.

Bộ ảnh mang tên Những ý niệm nhỏ trong đời sống và thuộc chiến dịch nói về cuộc sống của những phụ nữ sau 50 tuổi, nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Trong buổi chụp hình, Châu Tấn thẳng thắn đối diện câu hỏi về tuổi tác. Cô chia sẻ: “Con người đến 50 tuổi thì sao chứ? Trước 50 bạn thế nào, sau 50 bạn vẫn thế”.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên bày tỏ quan điểm về lão hóa. Từ năm 2024, Châu Tấn thừa nhận cô không thể tránh khỏi nếp nhăn hay dấu vết thời gian khi bước vào tuổi trung niên. Thay vì chạy theo phẫu thuật thẩm mỹ, cô chọn cách chấp nhận quy luật tự nhiên và giữ tâm lý thoải mái.

“Bạn sẽ nhìn vào gương và tự hỏi tại sao da lại chùng xuống, có nên làm gì đó không. Sẽ có giai đoạn lo lắng, nhưng rồi bạn học cách chấp nhận và nghĩ: mặc kệ thôi”, cô nói.

Khi trưởng thành hơn, Châu Tấn tin rằng lựa chọn vai diễn cũng thay đổi: “Tôi đã già đi và sẽ bắt đầu đóng những vai mà trước đây mọi người chưa từng thấy ở tôi. Tất cả chúng ta đều chỉ có thể tiến về phía trước”.

Về bí quyết giữ gìn ngoại hình, Châu Tấn cho biết cô luôn thoa kem chống nắng mỗi ngày và massage da bằng thanh lăn ngọc bích vào buổi tối để duy trì làn da tươi trẻ.

Châu Tấn (SN 1974) được yêu mến nhờ vẻ đẹp thông minh, trong trẻo và khả năng diễn xuất đa dạng. Cô thành công với loạt tác phẩm như: Anh hùng xạ điêu, Cao lương đỏ, Họa bì, Dạ yến, Nếu như yêu, Như Ý truyện, Bao giờ trăng sáng...

Cô từng được nhà thiết kế nổi tiếng Karl Lagerfeld ca ngợi và gọi là “nàng thơ phương Đông”, đánh giá là sự hòa quyện giữa nét tinh khôi của Coco Chanel thời trẻ và sự nữ tính của nghệ sĩ ba lê Pháp Zizi Jeanmaire.

Ở tuổi 50, Châu Tấn vẫn giữ sức hút đặc biệt nhờ đôi mắt sáng, nụ cười tươi và phong thái hoạt bát. Cô hoạt động tích cực ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như Kim Tượng, Kim Kê và Kim Mã.

Hiện tại, Châu Tấn sống kín tiếng đời tư. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô đang hạnh phúc bên bạn trai kém 13 tuổi - nhạc sĩ Trác Việt. Cặp đôi bị truyền thông phát hiện từ năm 2021 nhưng lựa chọn giữ kín mối quan hệ.

Ảnh: Marie Claire